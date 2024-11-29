Kombiyi Açıp Kapatmak mı Yoksa Düşük Sıcaklıkta Sürekli Çalıştırmak mı Daha Karlı?

Uzmana göre, kombiyi düşük sıcaklıklarda sürekli çalıştırmak, hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın ömrünü uzatır. Kombini sık sık açıp kapatmak, cihazın daha fazla enerji tüketmesine ve hatta arızalanmasına neden olabilir.