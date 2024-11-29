Kombiyi Açıp Kapatmak mı Yoksa Düşük Sıcaklıkta Sürekli Çalıştırmak mı Daha Karlı?
Kış aylarının gelmesiyle birlikte, doğalgaz faturalarını düşürmek isteyen pek çok kişi, kombiyi nasıl kullanacağına dair çeşitli yöntemler deniyor. Peki, kombiyi sürekli mi çalıştırmak yoksa ihtiyaç halinde mi açıp kapatmak daha doğru? Bu sorunun cevabını, 40 yıllık deneyime sahip bir kombi ustası verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmana göre, kombiyi düşük sıcaklıklarda sürekli çalıştırmak, hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın ömrünü uzatır. Kombini sık sık açıp kapatmak, cihazın daha fazla enerji tüketmesine ve hatta arızalanmasına neden olabilir.
İDEAL SICAKLIK KAÇ OLMALI?
Usta, evdeki tüm odaların sıcaklığının birbirine yakın tutulmasını öneriyor. Örneğin, salonu 20, bir başka odayı 18 ve sık kullanılan bir odayı 22 derecede tutmak, hem konforlu bir ortam sağlar hem de enerji tasarrufu yapmanızı sağlar.
KOMBİYİ AÇIP KAPATMAK DOĞRU MU?
Uzman, kısa süreli dışarı çıkışlarda bile kombiyi tamamen kapatmanın doğru olmadığını söylüyor. Çünkü evdeki sıcaklık çok düştüğünde, kombiyi tekrar çalıştırdığınızda daha fazla enerji tüketiyorsunuz. Düşük sıcaklıkta çalıştırmaya devam etmek, hem evinizin sıcaklığını korur hem de enerji tasarrufu sağlar.