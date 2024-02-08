Kobra Murat, MASAK'tan gelen telefonla sarsıldı: 'Elim ayağım titredi'

'BU ALTINLAR ÇOK PATLADI'

"Senin yüzünden MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk aradık nedir diye. Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olmanız lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak?"