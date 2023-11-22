Klima kullanırken bu hataları yapmayın
Birçok kişinin ısınma için kullandığı klimalar, kirlendiğinde ve içi temizlenmediğinde, sağlık konusunda ciddi sıkıntılar doğruabiliyor, klimanın verimini düşürebiliyor.
Gündelik hayatımızda, ısınma ve soğutmada önemli yeri olan klimalar; doğru kullanım alışkanlıklarıyla verimli çalışırken aynı zamanda çevre üzerindeki olumsuz etkileri de minimuma indiriyor. Yanlış kullanım ise klima ömrünün azalması, enerji verimliliğinin düşmesi, alerjenlerin artması ve maliyetlerin yükselmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.
Form MHI Klima Sistemleri klima uzmanları, kaçınılması gereken önemli konularda uyarıyor;
Filtrelerin düzenli temizlenmemesi veya değiştirilmemesi, verimliliği minimuma indiriyor. Klima filtreleri, kompresör, valfler, fan ve genel anlamda klimanın tamamının belirli periyodlarda yetkili servis aracılığı ile kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle fitrelerin belirli aralıklarla temizlenmesi veya değiştirilmesi hava kalitesini arttırarak klimanın maksimum düzeyde verimle çalışmasını sağlıyor.
Sıcaklık ayarını kullanılabilecek en yüksek dereceye ayarlamak enerji tüketimini artırırken konforu olumsuz etkiliyor. Bulunduğunuz mahalin konforu için üretilmiş olan klimaların yüksek sıcaklarda ısıtma ya da düşük sıcaklıklarda soğutma yapması fazla enerji tüketimine neden oluyor.
Aniden yaşanan sıcaklık değişimlerine bağlı olarak özellikle yaz aylarında sıkça görülen klima çarpması, kas tutulması, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara yakalanma riski artıyor. Bu sebeple yaz aylarında klima sıcaklık değerini 23–26°C derece aralığında, kış aylarında ise klima sıcaklık ayarını 20-22°C aralığında tutmak hem konforlu bir ortam sunuyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.
Klima kullanırken camların açık olması dışarıdaki sıcak veya soğuk havanın içeri girmesine ve buna bağlı olarak ortamı ısıtma/soğutma için daha fazla enerji harcanmasına yol açıyor. Pencereleri kapalı tutarak hem klimanın etkinliği artırılabiliyor hem de enerji tasarrufu sağlanıyor.
Gece boyunca klimanın açık tutulması, gereksiz enerji tüketimine ve nem oranının korunamamasına yol açıyor. Odanın serinletilmesi için uyku modunu kullanmak veya otomatik kapanma özelliğini ayarlamak enerji tasarrufu sağlıyor.
Klimayı boş odada çalışır durumda bırakmak, enerji kaybına ve maliyetlerin artmasına neden oluyor. Klimayı kullanmadığınızda cihazı kapatmak, sensörlü bir klima kullanmak veya enerji tasarrufu modunu etkinleştirmek önem taşıyor.
Form Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren MHI Klima Sistemleri ile kullanıcılara kaçınılması gereken detaylara dikkat etmek yerine klimanın keyfini çıkartmak kalıyor. MHI iç üniteler ve sensörlü çalışma sistemleri odada hareket olmadığında kendini otomatik olarak kapatıyor; hareket algıladığında ise otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Isıtma performansı en yüksek klimalar olan MHI ürünleri; oda sıcaklığı yüksek olduğunda otomatik soğutma özelliğine geçiş yaparak hem klimayı hem de kişileri stabil ısıda tutuyor. Ayrıca Smart M-air uygulaması ile klimaya uzaktan erişim sağlanıyor.