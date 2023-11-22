Klima kullanırken bu hataları yapmayın

Gündelik hayatımızda, ısınma ve soğutmada önemli yeri olan klimalar; doğru kullanım alışkanlıklarıyla verimli çalışırken aynı zamanda çevre üzerindeki olumsuz etkileri de minimuma indiriyor. Yanlış kullanım ise klima ömrünün azalması, enerji verimliliğinin düşmesi, alerjenlerin artması ve maliyetlerin yükselmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Form MHI Klima Sistemleri klima uzmanları, kaçınılması gereken önemli konularda uyarıyor;

Filtrelerin düzenli temizlenmemesi veya değiştirilmemesi, verimliliği minimuma indiriyor. Klima filtreleri, kompresör, valfler, fan ve genel anlamda klimanın tamamının belirli periyodlarda yetkili servis aracılığı ile kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle fitrelerin belirli aralıklarla temizlenmesi veya değiştirilmesi hava kalitesini arttırarak klimanın maksimum düzeyde verimle çalışmasını sağlıyor.