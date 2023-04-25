Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı
Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise KKTC'de sahne alan Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı.
Bayramın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde izleyici karşısına çıkan şarkıcı Gülşen, performansı kadar kostümleriyle de gündeme damga vurdu.
Milliyet'in haberine göre, kıyafetleri de çok konuşulan Gülşen'in, iki sahne için toplam 4.5 milyon TL kazandığı iddia edildi.
Bir süredir yurt dışında yaşayan şarkıcının, hem İstanbul hem de KKTC'deki performansları için özel repertuvar hazırladığı öğrenildi...
Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 25 Ağustos'ta evinde gözaltına alınmış aynı günün akşamı tutuklanmıştı.