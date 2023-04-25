Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise KKTC'de sahne alan Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı.

Gülşen - imam hatip
Son Güncelleme:
Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı - Resim: 1

Bayramın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde izleyici karşısına çıkan şarkıcı Gülşen, performansı kadar kostümleriyle de gündeme damga vurdu.

1 5
Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı - Resim: 2

Milliyet'in haberine göre, kıyafetleri de çok konuşulan Gülşen'in, iki sahne için toplam 4.5 milyon TL kazandığı iddia edildi.

2 5
Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı - Resim: 3

Bir süredir yurt dışında yaşayan şarkıcının, hem İstanbul hem de KKTC'deki performansları için özel repertuvar hazırladığı öğrenildi...

3 5
Gülşen'in kazandığı konser ücreti ortaya çıktı - Resim: 4

Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 25 Ağustos'ta evinde gözaltına alınmış aynı günün akşamı tutuklanmıştı.

4 5