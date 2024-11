'Kızarmış Kuymak' İçin Akın Akın O İlçeye Gidiyorlar! Sadece Tek Bir Yerde Yapılıyor, Tarifi Gizli...

'HER ŞEY ORGANİK OLMALI'

Popüler hala gelen lezzetine yapılışını anlatan Şen, her ürünün organik olması gerektiğinin önemini vurgulayarak, "Vakfıkebir’in özel tereyağından yapılıyor. Tereyağını erittikten sonra mısır unu katıyoruz. O da Karadeniz Bölgesi’ne has. Mısır ununu kavurduktan sonra bir miktar su ekliyoruz. Ondan sonra tuzunu atıp sonra Vakfıkebir’in meşhur telli peynirini ekliyoruz. Onu da erittikten sonra biraz kızarmaya bırakıyoruz. Sonrasında ters çevirerek kızarmış kuymağımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tarifini öğretmek isteyen çok oluyor. Ama her şeyin organik olması lazım” ifadelerini kullandı.