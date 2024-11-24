'Kızarmış Kuymak' İçin Akın Akın O İlçeye Gidiyorlar! Sadece Tek Bir Yerde Yapılıyor, Tarifi Gizli...

'TARİFİNİ İSTİYORLAR'

Kızarmış kuymağın tarifini öğrenmek isteyenler olduğunu da söyleyen Sağlam, “Çok reklamı yapılmış değil ama öğrenen mutlaka buradan geçerken kızarmış kuymağımızı yemeye geliyor. Tarifini soranlar oluyor ama malum işletmelerde bunların bir kısmını saklamak gerekiyor ki size ait olsun. Aynı ürünü başka yerler de görebilirler. Ama yağ konusunda bu yörenin yağını kullanmamışlardır veya Vakfıkebir telli peyniri kullanmamış olabilir. Aynı kaliteyi ve tadı alma sonuçları olmaz” diye konuştu.