'Kızarmış Kuymak' İçin Akın Akın O İlçeye Gidiyorlar! Sadece Tek Bir Yerde Yapılıyor, Tarifi Gizli...
Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden kuymağın farklı çeşidi ortaya çıktı. Yalnızca Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde altı yakılarak yapılan kızarmış kuymak giderek popüler hale gelirken, yemeğin tarifi ise gizleniyor. İşletme sahibi Kadem Sağlam, "Köylerde bakır tavalarda kara ateşlerde kuymak yapılır. Bunun da en lezzetli kısmı altında yanan kısmıydı. Doğal olarak altını kazıma noktasında çocuklar arasında kavgalar olurdu" diyerek bu fikrin nasıl aklına geldiğini anlattı.
Kaynak: İHA
Karadeniz Bölgesi’nin geleneksel mutfağında yer alan en önemli lezzetlerden kuymağın farklı bir çeşidi Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yapılıyor. Tereyağı, mısır unu ve peynirden yapılan kuymak, ilçede ters çevrilerek yeniliyor. Kısık ateşte altı yakılıp çıtır bir görünüme gelen kızarmış kuymağın tarifi ise sır gibi saklanıyor.
'EN LEZZETLİ KISMI ALTINDA YANAN YERİYDİ'
Vakfıkebir'de sadece 2 işletmede yapılan kızarmış kuymağı müşterilerine sunan işletme sahibi Kadem Sağlam, “Köylerde bakır tavalarda kara ateşlerde kuymak yapılır. Bunun da en lezzetli kısmı altında yanan kısmıydı. Doğal olarak altını kazıma noktasında çocuklar arasında kavgalar olurdu. O çıkarmış şeklini herkesin paydaşı olacağı şekle çevirmek noktasında bir düşünme oluştu. O düşünceden hareketle bu çıktı” dedi.
'TARİFİNİ İSTİYORLAR'
Kızarmış kuymağın tarifini öğrenmek isteyenler olduğunu da söyleyen Sağlam, “Çok reklamı yapılmış değil ama öğrenen mutlaka buradan geçerken kızarmış kuymağımızı yemeye geliyor. Tarifini soranlar oluyor ama malum işletmelerde bunların bir kısmını saklamak gerekiyor ki size ait olsun. Aynı ürünü başka yerler de görebilirler. Ama yağ konusunda bu yörenin yağını kullanmamışlardır veya Vakfıkebir telli peyniri kullanmamış olabilir. Aynı kaliteyi ve tadı alma sonuçları olmaz” diye konuştu.
Kızarmış kuymak yapan bir diğer kişi Emine Şen, “Normal kuymak yaparken kızarmış kuymağın daha güzel fark ettiğimizde bunu yapmaya başladık. Vakfıkebir’in özel telli peynirinden kuymak yaptığımız zamanlarda bunu ters çevirince kızarmış kuymağı keşfettik. O günden beri kızarmış kuymağı hem biz tercih ediyoruz hem de müşterilerimize sunuyoruz. Farklı bir lezzet" dedi.
'HER ŞEY ORGANİK OLMALI'
Popüler hala gelen lezzetine yapılışını anlatan Şen, her ürünün organik olması gerektiğinin önemini vurgulayarak, "Vakfıkebir’in özel tereyağından yapılıyor. Tereyağını erittikten sonra mısır unu katıyoruz. O da Karadeniz Bölgesi’ne has. Mısır ununu kavurduktan sonra bir miktar su ekliyoruz. Ondan sonra tuzunu atıp sonra Vakfıkebir’in meşhur telli peynirini ekliyoruz. Onu da erittikten sonra biraz kızarmaya bırakıyoruz. Sonrasında ters çevirerek kızarmış kuymağımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tarifini öğretmek isteyen çok oluyor. Ama her şeyin organik olması lazım” ifadelerini kullandı.