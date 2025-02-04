Kıyafetteki Tüm Kılı, Tüyü, Tozu Topluyor: Çamaşır Makinesine 1 Tane Atmak Yetiyor

BEYAZ SİRKE İLE DOĞAL YUMUŞATMA

Çamaşırlardaki tüy ve kılları temizlemek için beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Makinenizin yumuşatıcı gözüne yarım bardak beyaz sirke ekleyerek yapacağınız yıkama, tüylerin kolayca çözülmesini sağlar ve çamaşırlarınızı yumuşatır. Ayrıca kötü kokuları da giderir.

ISLAK MENDİL İLE TEMİZLİK

Makineye birkaç adet ıslak mendil atmak, tüy ve kılların toplanmasına yardımcı olur. Yıkama sırasında çamaşırlarla birlikte hareket eden mendiller, tüyleri üzerlerine yapıştırır.