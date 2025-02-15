Kışın Bu Meyveleri Yemek Hasta Ediyor: Bağışıklığı Zayıflatıp, Halsizlik Yapıyor

Sağlıklı beslenmek için mevsiminde yetişen yiyecekleri tüketmek önemli olsa da, bazı meyvelerin tüketimi kış aylarında dikkatli olunması gereken durumlar yaratabilir. Özellikle vitamin almak için yenilen bazı meyveler sanıldığının aksine bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara yakalanma riskini artırır. Peki kışın hangi meyveleri yememek gerekiyor? İşte detaylar...