Kırmızı İnci Olarak Biliniyor: Köylüler Eldivenle Tek Tek Topluyor! Bir Tek Ölüme Çaresi Yok
Halk arasında cennet meyvesi ve kırmızı inci olarak bilinen meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Halk arasında "Cennet meyvesi" olarak bilinen nar, kendine özgü tadı ve sağlık yararlarıyla öne çıkıyor. İnci tanelerini andıran yapısıyla besin değeri oldukça zengin olan nar, özellikle kış aylarında mutfaklarımızda vazgeçilmez bir yer ediniyor. Bir kase nar, yaklaşık 93 kalori, 2.3 gram protein, 20.88 gram karbonhidrat ve yalnızca 0.14 gram yağ içeriyor. Günlük olarak bir kase nar tüketmenin sayısız faydası bulunuyor.
TANSİYONU DENGELİYOR
Dalgalanan tansiyon sorunları veya hipertansiyonla mücadele edenler için nar ideal bir seçenek. Yapılan araştırmalar, nar suyunun sistolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Narın antibakteriyel özellikleri, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olur. Her gün bir kase nar tüketmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmenizi sağlar.
ALZHEİMERİ BİTİRİYOR
Düzenli olarak nar suyu tüketiminin hafızayı geliştirdiği kanıtlanmıştır. Özellikle dört hafta boyunca yapılan araştırmalar, hem görsel hem de sözel hafızada olumlu değişiklikler sağladığını ortaya koyuyor. Ayrıca kalp ameliyatı sonrası hafıza kaybı ve Alzheimer tedavisinde de umut verici sonuçlar göstermektedir.
KANSERİ ÖNLÜYOR
Nardaki polifenoller, prostat ve akciğer kanserlerine karşı koruyucu etkiler sunuyor. Antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-kanserojen özellikleriyle meme kanserine karşı kemoterapiye destek olabilecek özellikler taşıyor. Her gün bir kase nar yemek, iltihabı azaltarak osteoartrit gibi rahatsızlıkların tedavisinde de faydalı olabilir.