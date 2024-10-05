Kırmızı İnci Olarak Biliniyor: Köylüler Eldivenle Tek Tek Topluyor! Bir Tek Ölüme Çaresi Yok

ALZHEİMERİ BİTİRİYOR

Düzenli olarak nar suyu tüketiminin hafızayı geliştirdiği kanıtlanmıştır. Özellikle dört hafta boyunca yapılan araştırmalar, hem görsel hem de sözel hafızada olumlu değişiklikler sağladığını ortaya koyuyor. Ayrıca kalp ameliyatı sonrası hafıza kaybı ve Alzheimer tedavisinde de umut verici sonuçlar göstermektedir.