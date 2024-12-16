Kırmızı Elma mı Yoksa Yeşil Elma mı Daha Sağlıklı? Öğrenince Hep Bunu Yiyeceksiniz

"Günde bir elma, doktoru uzak tutar" sözünü hepimiz duymuşuzdur. Ancak marketlerde karşımıza çıkan sayısız elma çeşidi arasında hangisini seçeceğimize karar vermek zor olabilir. Her ne kadar tüm elmalar temel besin değerleri açısından benzer olsa da, farklı türler farklı sağlık faydaları sunabilir. Örneğin, kırmızı elmalar genellikle daha yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkarken, yeşil elmaları lif bakımından zengindir. Peki hangi elmayı yemeliyiz, hangi renk elma daha sağlıklı? İşte detaylar...