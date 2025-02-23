Kimyasal Ürünlere Veda Edeceksiniz: Cildi 10 Yaş Gençleştiriyor, Kokusuna Doyum Olmuyor

EVDE GÜL SUYU NASIL YAPILIR?

Evde doğal ve katkısız gül suyu hazırlamak oldukça pratik. İki farklı yöntemle kendi gül suyunuzu yapabilirsiniz:

1. Gül Yağı ile Gül Suyu Hazırlama

Gül suyu yapmanın en hızlı yollarından biri gül yağı kullanmaktır. Bir çay bardağı suya birkaç damla doğal gül yağı ekleyerek kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu karışım, cildi nemlendirmek ve canlandırmak için etkili bir tonik görevi görür.

2. Gül Yaprakları ile Gül Suyu Hazırlama

Daha yoğun ve doğal bir etki elde etmek isteyenler için taze gül yapraklarıyla hazırlanan yöntem ideal. İşte adım adım yapılışı:

Bir avuç taze gül yaprağını iyice yıkayın.

Yaprakları kaynar suya ekleyin ve 20-30 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.

Su pembeleşip hoş bir koku yaymaya başladığında ocaktan alın ve süzerek soğumaya bırakın.

Elde ettiğiniz gül suyunu cam bir şişeye koyarak serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz.