Kimyasalsız Sivrisinek Savar: Doğal Korunma Yöntemi Sivrisinekleri Anında Kaçırıyor
Yaz aylarında sivrisinek ısırıklarından korumak için piyasada satılan çeşitli spreyler mevcut. Ancak bu spreylerin yüksek oranda kimyasal içermesi, onları gönül rahatlığıyla kullanmamızı zorlaştırıyor. Bu nedenle, kimyasal içermeyen ve doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz birkaç etkili sivrisinek kovucu yöntemini sizin için derledik.
Yaz aylarının en rahatsız edici misafirleri arasında yer alan sivrisinekler, özellikle sıcak gecelerde huzuru kaçıran haşerelerden biri olarak biliniyor. Kimyasal içeriğe sahip sivrisinek kovuculara alternatif arayanlar için ise doğadan ilham alan çözümler devreye giriyor.
İşte sivrisineklere karşı kimyasallara başvurmadan korunmanın etkili ve doğal yolları:
SARMISAK KOKUSU
Sivrisineklerin sevmediği bir diğer şey ise sarımsak kokusudur. Sarımsak tüketiminizi artırarak bu kokunun yayılmasını sağlayabilir, böylece sivrisineklerin sizden uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Bu doğal yöntem, hem kolay hem de etkili bir savunma mekanizması oluşturur.
DOĞAL LOSYON HAZIRLAYIN
Doğal bitkiler ve bu bitkilerin yağları, sivrisinekleri uzak tutmada oldukça başarılıdır. Kendi ev yapımı sivrisinek losyonunuzu hazırlayarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi bu haşerelerden koruyabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz iki doğal losyon tarifi:
KOLONYALI KARANFİL TARİFİ
Bu karışım, sivrisineklerden korunmak için oldukça etkili bir yöntemdir. 100 cc kolonya içine 20 gram karanfil ekleyin ve iyice çalkalayın. Dört gün boyunca ara ara çalkalayarak bekletin. Ardından karanfilleri süzerek, kokusunu sevdiğiniz bir yağ ile karıştırın ve kullanın.
MAYDANOZLOSYONU
Maydanozu kaynatıp soğuttuktan sonra elma sirkesi ile karıştırın. Bir gün boyunca bu karışımı dinlendirin ve ardından sinek kovucu olarak kullanın. Bu doğal losyon, hem çevre dostu hem de kimyasallardan uzak bir çözüm sunuyor.
AÇIK RENKLİ GİYSİLER TERCİH EDİN
Sivrisinekler, karbondioksit açısından zengin bölgelere yönelme eğilimindedir. Bu nedenle koyu renkli giysiler, daha fazla karbondioksit tuttuğu için sivrisinekleri çeker. Açık renkli kıyafetler giymek, bu küçük haşerelerden korunmanın basit ama etkili yollarından biridir.