Kimyasalsız Sivrisinek Savar: Doğal Korunma Yöntemi Sivrisinekleri Anında Kaçırıyor

DOĞAL LOSYON HAZIRLAYIN

Doğal bitkiler ve bu bitkilerin yağları, sivrisinekleri uzak tutmada oldukça başarılıdır. Kendi ev yapımı sivrisinek losyonunuzu hazırlayarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi bu haşerelerden koruyabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz iki doğal losyon tarifi:

KOLONYALI KARANFİL TARİFİ

Bu karışım, sivrisineklerden korunmak için oldukça etkili bir yöntemdir. 100 cc kolonya içine 20 gram karanfil ekleyin ve iyice çalkalayın. Dört gün boyunca ara ara çalkalayarak bekletin. Ardından karanfilleri süzerek, kokusunu sevdiğiniz bir yağ ile karıştırın ve kullanın.