Kimsenin Aklına Gelmezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Fazla Protein İçeriyormuş: Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor

Küçücük boyutuna rağmen besin değeri açısından oldukça güçlü olan susam, tam bir kalsiyum deposu. Susam tohumları, 100 gramında tam 975 mg kalsiyum içerirken, aynı miktardaki süt yalnızca 125 mg, fermente peynirler ise ortalama 100 mg kalsiyum sağlıyor. Bu da susamı, kalsiyum açısından en önemli besinlerden biri yapıyor.

VÜCUT İÇİN HAYATİ ROL OYNUYOR

Kalsiyum, kemik ve diş sağlığının temel taşı olup, kas kasılması, sinir sisteminin düzenli çalışması ve kan pıhtılaşma mekanizmasında kritik rol oynar. Eksikliği, osteoporoz, diş problemleri, kas krampları ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.