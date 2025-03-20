Kimsenin Aklına Gelmezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Fazla Protein İçeriyormuş: Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor
Sağlıklı bir yaşam için kalsiyum, vücudun temel ihtiyaçlarından biridir. Kemik ve diş sağlığından kas fonksiyonlarına kadar pek çok hayati görevi olan kalsiyum, genellikle süt ve süt ürünleriyle özdeştirilir. Ancak, sütten tam dört kat daha fazla kalsiyum içeren bir besin olduğunu biliyor muydunuz?
Küçücük boyutuna rağmen besin değeri açısından oldukça güçlü olan susam, tam bir kalsiyum deposu. Susam tohumları, 100 gramında tam 975 mg kalsiyum içerirken, aynı miktardaki süt yalnızca 125 mg, fermente peynirler ise ortalama 100 mg kalsiyum sağlıyor. Bu da susamı, kalsiyum açısından en önemli besinlerden biri yapıyor.
VÜCUT İÇİN HAYATİ ROL OYNUYOR
Kalsiyum, kemik ve diş sağlığının temel taşı olup, kas kasılması, sinir sisteminin düzenli çalışması ve kan pıhtılaşma mekanizmasında kritik rol oynar. Eksikliği, osteoporoz, diş problemleri, kas krampları ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.
SUSAMIN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?
Susam, yalnızca kalsiyum açısından değil, aynı zamanda diğer önemli besin öğeleri bakımından da zengin bir kaynaktır. Susam, bünyesinde şunları barındırır:
Magnezyum ve Fosfor: Kalsiyum emilimini arttırarak kemik ve kas sağlığını destekler.
Antioksidanlar: Serbest radikallere karşı koruma sağlayan sesamin ve sesamolin gibi antioksidanlar içerir, yaşlanma sürecini yavaşlatır.
Doymamış Yağ Asitleri: Kalp sağlığını koruyarak kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
SUSAMIN FAYDALARI NELERDİR?
Kemik ve diş sağlığını güçlendirir.
Kalp ve damar sistemine faydalıdır.
Sindirim sistemini destekler, kabızlığı önler.
Oksidatif strese karşı koruma sağlar, erken yaşlanmayı önler.
Saç ve cilt sağlığını iyileştirir, parlaklık ve gücünü arttırır.
SUSAM NASIL TÜKETİLMELİ?
Vücudun susamdaki kalsiyumu daha iyi emebilmesi için tohumların ıslatılması veya hafifçe kavrulması önerilir.