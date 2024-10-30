Kimler Yeşil Pasaport Alabilir? Kademe Derecelerine Göre Yeşil Pasaport Hakkı

Yeşil pasaport hakkı, genellikle belirli bir hizmet süresini dolduran ve kademe derecesine ulaşan devlet memurlarına tanınıyor. Hususi damgalı pasaport olarak da bilinen bu pasaport türü, çeşitli görevlerde bulunmuş kişilere ve ailelerine belirli şartlar altında veriliyor.

Bu kapsamda yeşil pasaport hakkına sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir:

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,

1, 2 ve 3. derece kadroda görev yapan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurları,

Sözleşmeli olarak çalışıp 1, 2 ve 3. derece üzerinden emeklilik kesintisi yapılan devlet memurları,

İl, ilçe ve birinci kademe belde belediye başkanları,