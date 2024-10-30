Kimler Yeşil Pasaport Alabilir? Kademe Derecelerine Göre Yeşil Pasaport Hakkı
Devlet memurlarının sahip olduğu haklardan biri olan yeşil pasaport, belirli şartları sağlayan memurlara ve ailelerine sunuluyor. Vize muafiyeti sağlayan bu pasaport türünden yararlanabilmek için memurluk derecesi gibi kriterlerin karşılanması gerekiyor. Peki, hangi memurlar yeşil pasaport alabilir? İşte detaylar…
Kaynak: Gerçek Gündem
Yeşil pasaport hakkı, genellikle belirli bir hizmet süresini dolduran ve kademe derecesine ulaşan devlet memurlarına tanınıyor. Hususi damgalı pasaport olarak da bilinen bu pasaport türü, çeşitli görevlerde bulunmuş kişilere ve ailelerine belirli şartlar altında veriliyor.
Bu kapsamda yeşil pasaport hakkına sahip olanlar şu şekilde sıralanabilir:
TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,
1, 2 ve 3. derece kadroda görev yapan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurları,
Sözleşmeli olarak çalışıp 1, 2 ve 3. derece üzerinden emeklilik kesintisi yapılan devlet memurları,
İl, ilçe ve birinci kademe belde belediye başkanları,
Özelleştirilen kurumlar arasında yer alan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası’nda çalışan, gerekli şartları taşıyan kişiler,
Belirli şartları karşılayan ve yüksek ihracat yapan iş insanları,
Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık deneyime sahip avukatlar.
Ayrıca, bu hak sahiplerinin eşleri, reşit olmayan çocukları ve 25 yaşını doldurmamış, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrencilik durumundaki çocukları da yeşil pasaport alabilir.
KADEME DERECELERİNE GÖRE PASAPORT HAKKI
Devlet memurlarının yeşil pasaport alabilmesi için 1, 2 ve 3. derece kadrolarda görev yapması gerekiyor. Aynı zamanda bu derecelerden emekli olanlar da hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabiliyor. Derecesi 1, 2 veya 3 olan kadrolarda görev yapan memurlar, belirlenen diğer şartları sağladığında yeşil pasaport başvurusu yapabiliyor.