Kedilerin Sahiplerini Neden Yaladığı Belli Oldu: Meğer Bunu Söylemek İstiyorlarmış

SEVGİ BAĞI OLUŞTURMA

Kediler, sahiplerini yalayarak onlara olan sevgilerini ve bağlarını gösterirler. Anne kediler de yavrularını yalayarak temizler ve onlara olan ilgilerini gösterirler.

TEMİZLİK

Kediler, doğaları gereği çok temiz hayvanlardır. Sahiplerini yalayarak onların da temizlenmesine yardımcı olurlar. Bu, kedinin sahip olduğu bakım ve temizlik içgüdüsünden kaynaklanır.