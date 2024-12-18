Kedi Sahiplenmeden Önce Bu Irkları Mutlaka Tanıyın! İşte Dünyanın En İyi 10 Kedisi

Eski Mısır’da kutsal kabul edilen bu tüylü dostlar, günümüzde de popülaritesini artırarak dünyanın en sevilen evcil hayvanlarından biri olarak hayatımızı güzelleştiriyorlar.

DÜNYA GENELİNDE KEDİ SAHİPLİĞİ ARTIYOR

Kediler, sahipleriyle güçlü bağ kurabilmeleri ve kolay bakım özellikleri sayesinde birçok evin vazgeçilmez neşe kaynağı. Yapılan araştırmalara göre, dünya nüfusunun yaklaşık %23’ü bir kedi sahibi. Yapılan araştırma, kedilerin köpeklerden sonra en çok tercih edilen evcil hayvan olduğunu ortaya koydu.

Eğer bir kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız ya da hangi türün size daha uygun olduğunu merak ediyorsanız, işte sizin için dünyanın en popüler 10 kedi ırkı…