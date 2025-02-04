Kedi, Köpek, Karga, Fil, Yunus Değil: Dünyanın En Zeki Hayvanı Belli Oldu

9. Ahtapotlar: Sekiz Beyinli Dahiler

Denizlerin derinliklerinde yaşayan ahtapotlar, sekiz beyinli yapılarıyla dikkat çekiyor. Hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, zeka ve yetenekleri her geçen gün daha iyi anlaşılan bu canlılar; oyun oynama, labirentlerde yol bulma, sorun çözme gibi becerilere sahipler. Kısa süreli hafızaları olsa da, güç, çeviklik, merak ve beyin gücünün birleşimiyle eşsiz bir zeka sergiliyorlar.