Kedi, Köpek, Karga, Fil, Yunus Değil: Dünyanın En Zeki Hayvanı Belli Oldu
Bilim insanları dünyanın en zeki 10 hayvanını açıkladı. Kedi, köpek, karga, fil, yunus değil, Dünyanın en zeki hayvanı bakın hangisiymiş...
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları, hayvanlar aleminin de zeka konusunda bizlere hiç de yabancı olmadığını, hatta bazı türlerin insanı hayrete düşüren yeteneklere sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşte dünyanın en zeki 10 hayvanı ve onların akıllara durgunluk veren hikayeleri...
10. Sıçanlar: Tüberkülozu Koklayıp Mayınları Bulan
Zeki ve hareketli sıçanlar, Antarktika hariç dünyanın her yerinde koloni kurmayı başarmışlardır. Çoğu zaman "kirli" olarak etiketlenseler de, aslında oldukça zeki canlılardır. Laboratuvar deneylerinde en karmaşık bulmacaları çözebilen sıçanlar, tüberkülozu tespit etme ve mayınları bularak insan hayatını kurtarma gibi önemli görevlerde de yer almaktadırlar.
9. Ahtapotlar: Sekiz Beyinli Dahiler
Denizlerin derinliklerinde yaşayan ahtapotlar, sekiz beyinli yapılarıyla dikkat çekiyor. Hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, zeka ve yetenekleri her geçen gün daha iyi anlaşılan bu canlılar; oyun oynama, labirentlerde yol bulma, sorun çözme gibi becerilere sahipler. Kısa süreli hafızaları olsa da, güç, çeviklik, merak ve beyin gücünün birleşimiyle eşsiz bir zeka sergiliyorlar.
8. Güvercinler: Postacı Güvercinlerden Daha Fazlası
Her yerde gördüğümüz güvercinler, aslında oldukça zeki canlılardır. Yüzlerce şekli yıllar geçse de hatırlayabilen, aynada kendilerini tanıyabilen ve hatta çeşitli hareketleri öğrenebilen güvercinler, geçmişte hükümetler ve ordular tarafından mesaj taşıma görevinde kullanılmışlardır. "Kuş beyinli" olarak adlandırılmaları ise tam bir haksızlık!
7. Sincaplar: Unutkanlıkla Gelen Zeka
Sincaplar, yiyeceklerini saklama konusunda uzmandırlar. Ancak, bu işi sadece karınlarını doyurmak için yapmazlar. Boz sincaplar, yiyeceklerini saklar gibi yapıp aslında başka bir yere saklayarak potansiyel hırsızları şaşırtırlar. Ağaç sincapları ise topladıkları yiyecekleri boyutlarına, türlerine ve besin değerlerine göre ayırarak "spatial chunking" adı verilen bir teknik kullanırlar.
6. Domuzlar: Sanılanın Aksine Çok Zekiler
Oburlukları ve pislikleriyle tanınan domuzlar, aslında oldukça zeki hayvanlardır. Birçok farklı ekolojik koşula adapte olabilen domuzlar, hem etçil hem de otçul beslenirler. Aynaları kullanarak gizlenmiş yemek kaplarını bulabilen domuzlar, yansıma kavramını sadece 5 saat içinde öğrenebilirler. Bu durum, onların evcilleştirilmeye uygun olduklarını da gösteriyor.
5. Kargalar: Alet Yapımında Usta Kuşlar
Kargalar, sadece siyah tüyleriyle değil, aynı zamanda zekalarıyla da dikkat çekerler. Japonya'da yaşayan kargalar, sert kabuklu yemişleri kırmak için araçların geçtiği caddelere koyarlar. Tel parçalarını bükerek alet yapabilen kargalar, tehlikeli hayvan ve insanları da tanıyabilirler. Neden sonuç ilişkisi kurabilme yetenekleri 7 yaşındaki bir çocuğunkine benzer seviyede olan kargalar, bölgelere özgü lehçelerle iletişim kurabilir, oyun oynayabilir ve hatta birbirlerini kandırabilirler.
4. Filler: Hafıza Devleri ve Duygusal Zekâ Küpleri
Filler, sadece büyük cüsseleriyle değil, aynı zamanda hafızalarıyla da ünlüdürler. İdrar kokusundan 30'a yakın türdeşini tanıyabilen filler, yiyeceklerini temizleme ve alet kullanma konusunda da yeteneklidirler. İnsanların komutlarını dinleyebilen filler, diğer türlere ve kendi gruplarına karşı empati kurabilirler. Beyinleri, insan beyninden yaklaşık 3 kat daha büyük olan filler, aynada kendilerini tanıyabilir ve ölen türdeşlerinin ardından yas tutabilirler.
3. Orangutanlar: DNA'mıza En Yakın Akrabalarımız
DNA'mızın %96'sını paylaştığımız orangutanlar, zeka konusunda bizlere oldukça yakınlar. Ürün alışverişi yaparken maliyet ve kazanç hesabı yapabilen orangutanlar, harika bir kültüre ve iletişim becerisine sahiptirler. Vahşi doğada alet kullanma konusunda oldukça yetenekli olan orangutanlar, bu konuda çocuklardan bile daha başarılı olabilirler.
2. Yunuslar: Sosyal Kelebekler ve Usta İletişimciler
Yunuslar, okyanuslarda sörf yaparken, zıplarken ve oyun oynarken sıkça görülen sosyal canlılardır. Sofistike bir dile sahip olan yunuslar, karmaşık davranışsal komutları öğrenebilirler. Patlayıcı mayınları bulmak için eğitilen yunuslar, kendilerini aynada tanıyabilir ve komutları algılayabilirler. Vücut büyüklüklerine oranla 4 ila 5 kat daha büyük beyinlere sahip olan yunuslar, su altında "radar" gibi işleyen duyulara da sahiptirler.
1. Şempanzeler: İşaret Dili Kullanabilen En Zeki Primatlar
Listemizin zirvesinde yer alan şempanzeler, beden dilini öğrenip insanlarla iletişim kurabilme kapasitesine sahiptirler. Yıllar geçse de kişilerin imzalarını hatırlayabilen şempanzeler, kendilerini aynada tanıyabilir ve sevgi belirten hareketlerde bulunabilirler. Sembolleri ve objeleri kullanarak kompleks düşünceleri ifade edebilen şempanzeler, üst düzey problem çözme becerilerine sahiptirler. Alet yapımında da usta olan şempanzeler, karmaşık sosyal gruplar halinde yaşarlar.