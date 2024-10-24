Kavanozun Dibinde Biriken Pekmez Nasıl Çözülür? İşte En Kolay Yolu

Kavanozun dibinde kalan pekmezin çözülmesi için öncelikle kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, kavanozu ters çevirerek beklemek gerekmektedir. Bu sayede pekmezin dibinde biriken yoğun kıvamın kavanozun içine yayılması sağlanacaktır. Daha sonra kavanozu tekrar düz konuma getirerek, pekmezi bir süre bekletmek ve ardından hafifçe çalkalayarak homojen bir kıvam elde etmek mümkün olacaktır. Bu adımların ardından pekmezin dibi tutmuş olması sorunu çözülecek ve kullanıma uygun hale gelecektir. Bu yöntemlerle kavanozun dibinde kalan pekmezi çözdürmek mümkün olacaktır.

Şekerlenmeleri Giderecek Yöntem

Şekerlenme; bal, reçel, pekmez gibi gıdaların sıvı halini kaybedip çıtır çıtır bir

hale gelmesiyle meydana gelen bir değişimdir. Kristalleşme olarak da bilinen

şekerlenme, her ne kadar sevimli gibi görünse de aslına bakıldığında tam

aksine can sıkan bir durum olmasıyla bilinir ve şekerlenen gıdanın tüketimi

neredeyse imkânsızlaşır.

Pekmezdeki Şekerlenme Nasıl Giderilir?



Kahvaltılarda sıklıkla yer alan, tahinin en iyi arkadaşı olan ve en iyi kan yapıcısı

olarak bilinen pekmez şekerlenirse ne yapmalı? İşte, cevabı: