Kavanozun Dibinde Biriken Pekmez Nasıl Çözülür? İşte En Kolay Yolu
Kavanozun dibinde kalan pekmez nasıl çözülür ? İşte dibi tutmuş pekmezi çözdürmenin yolu...
Kavanozun dibinde kalan pekmezin çözülmesi için öncelikle kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, kavanozu ters çevirerek beklemek gerekmektedir. Bu sayede pekmezin dibinde biriken yoğun kıvamın kavanozun içine yayılması sağlanacaktır. Daha sonra kavanozu tekrar düz konuma getirerek, pekmezi bir süre bekletmek ve ardından hafifçe çalkalayarak homojen bir kıvam elde etmek mümkün olacaktır. Bu adımların ardından pekmezin dibi tutmuş olması sorunu çözülecek ve kullanıma uygun hale gelecektir. Bu yöntemlerle kavanozun dibinde kalan pekmezi çözdürmek mümkün olacaktır.
Şekerlenmeleri Giderecek Yöntem
Şekerlenme; bal, reçel, pekmez gibi gıdaların sıvı halini kaybedip çıtır çıtır bir
hale gelmesiyle meydana gelen bir değişimdir. Kristalleşme olarak da bilinen
şekerlenme, her ne kadar sevimli gibi görünse de aslına bakıldığında tam
aksine can sıkan bir durum olmasıyla bilinir ve şekerlenen gıdanın tüketimi
neredeyse imkânsızlaşır.
Pekmezdeki Şekerlenme Nasıl Giderilir?
Kahvaltılarda sıklıkla yer alan, tahinin en iyi arkadaşı olan ve en iyi kan yapıcısı
olarak bilinen pekmez şekerlenirse ne yapmalı? İşte, cevabı:
Şekerlenen pekmezi kavanoza alın ve kavanoz ağzını açık bırakın. Daha
sonra içi su dolu tencerede içine su girmeyecek şekilde kısık ateşte
ısıtmaya başlayın.
Bu aşamada suyun kaynamamasına dikkat edin. Daha sonra ısınan
pekmezi ocaktan alın. Kavanoz kapağını kapatıp kavanozu bir miktar
sallayın.
Yeterli miktarda ısınmışsa pekmezin şekerlenmesi çözülmüş olacaktır.
Çözülmemişse bir miktar daha ısıtmayı deneyebilirsiniz.
Bu yöntemden sonra pekmezi tekrar buzdolabına koymamayı unutmayın.