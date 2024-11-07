Kasım Ayında Sakın Bu Balıkları Yemeyin: Tek Bir Lokması Bile Zehre Dönüşüyor

Kasım ayında bazı balık türlerini tüketirken dikkatli olmak gerekir. Büyük ve uzun ömürlü balıklar, cıva gibi ağır metaller biriktirerek sağlığımızı tehdit edebilir. Büyük ve uzun yaşayan balıklar, denizdeki kirliliği emerek vücutlarında cıva biriktirirler.