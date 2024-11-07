Kasım Ayında Sakın Bu Balıkları Yemeyin: Tek Bir Lokması Bile Zehre Dönüşüyor
Denizin sunduğu lezzetler, sağlıklı beslenmenin de önemli parçasıdır. Ancak, özellikle Kasım ayında bazı balık türlerini tüketirken dikkatli olmak gerekir. Büyük ve uzun ömürlü balıklar, cıva gibi ağır metaller biriktirerek sağlığımızı tehdit edebilir. Peki, Kasım ayında hangi balıklar asla yemememiz gerekiyor? İşte cevabı...
Kasım ayında bazı balık türlerini tüketirken dikkatli olmak gerekir. Büyük ve uzun ömürlü balıklar, cıva gibi ağır metaller biriktirerek sağlığımızı tehdit edebilir. Büyük ve uzun yaşayan balıklar, denizdeki kirliliği emerek vücutlarında cıva biriktirirler.
Cıva, sinir sistemi ve beyin üzerinde ciddi hasarlara yol açabilir. Çiftlik balıklarında, büyümeyi hızlandırmak ve hastalıkları önlemek için antibiyotik ve hormonlar kullanılabilmektedir. Bu maddeler insan sağlığına zarar verebilir.
KASIM AYINDA SAKIN BU BALIKLARI YEMEYİN
Kılıç Balığı: Yüksek cıva içeriği nedeniyle, özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklar için risklidir.
Orkinos: Büyük orkinos türleri, cıva birikimi açısından dikkatli olunması gereken balıklar arasındadır.
Tekir ve Barbunya: Sanayi kirliliğine maruz kalan bölgelerde avlanan tekir ve barbunyalar, ağır metal içeriği açısından risk taşıyabilir.
Çiftlik Çupra ve Levrek: Antibiyotik ve hormon kullanımı nedeniyle doğal balıklara göre daha az sağlıklı olabilir.
KASIM AYINDA YENMESİ GEREKEN BALIKLAR
Hamsi, Palamut, İstavrit: Küçük ve kısa ömürlü oldukları için cıva biriktirme riskleri düşüktür.