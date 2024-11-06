Kardiyologların Favori Gıdası: Kalp Krizi Riskini Sıfırlıyor, Kalbin Enerjisini Arttırıyor

Kardiyologlar, bunları yiyince kalp krizi riski azalıyor, kalbi güçlendiriyor diyerek mutlaka tüketilmesi gereken besinleri açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kardiyologların Favori Gıdası: Kalp Krizi Riskini Sıfırlıyor, Kalbin Enerjisini Arttırıyor - Resim: 1

Kalp hastalıkları, günümüzde en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak doğru nme alışkanlıklarbesleı ile bu riski önemli ölçüde azaltabiliriz. Kardiyologlar, mutlaka tüketin diyerek kalbinizi koruyacak doğal besinleri ve faydaları açıkladı.

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Kardiyologların Favori Gıdası: Kalp Krizi Riskini Sıfırlıyor, Kalbin Enerjisini Arttırıyor - Resim: 2

KALBİN ENERJİ KAYNAĞI

Beyaz ekmek ve makarna gibi rafine edilmiş tahıllar yerine tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur gibi tam tahılları tercih edin. Tam tahıllar, lif, vitamin ve mineral açısından zengin yapılarıyla kolesterolünüzü kontrol altında tutar ve kan basıncınızı dengeler.

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Kardiyologların Favori Gıdası: Kalp Krizi Riskini Sıfırlıyor, Kalbin Enerjisini Arttırıyor - Resim: 3

KENDİ KÜÇÜK FAYDASI BÜYÜK

Her gün bir yemek kaşığı keten tohumu tüketmek, yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Keten tohumundaki alfa-linolenik asit, kalp sağlığını destekleyerek damarlarınızı korur.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Tofu, edamame ve soya sütü gibi soya ürünleri, kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Düşük doymuş yağ içeriği sayesinde kolesterol seviyenizi dengeleyerek kalp hastalığı riskini azaltır.

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Kardiyologların Favori Gıdası: Kalp Krizi Riskini Sıfırlıyor, Kalbin Enerjisini Arttırıyor - Resim: 4

KALBİNİZİN DOSTU

Badem, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Bu sayede kötü kolesterol seviyenizi düşürür ve kalp sağlığınızı destekler. Ayrıca lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

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Kardiyologların Favori Gıdası: Kalp Krizi Riskini Sıfırlıyor, Kalbin Enerjisini Arttırıyor - Resim: 5

DOĞAL TANSİYON DÜŞÜRÜCÜ

Pancar suyu, yüksek miktarda nitrat içerir. Bu bileşen, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur. Düzenli pancar suyu tüketimi, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

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