Kardiyologların Favori Gıdası: Kalp Krizi Riskini Sıfırlıyor, Kalbin Enerjisini Arttırıyor

Kalp hastalıkları, günümüzde en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak doğru nme alışkanlıklarbesleı ile bu riski önemli ölçüde azaltabiliriz. Kardiyologlar, mutlaka tüketin diyerek kalbinizi koruyacak doğal besinleri ve faydaları açıkladı.