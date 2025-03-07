Kararan veya Çürüyen Muz Derdine Son! Bu Yöntemle Günlerce Taze Kalabiliyor
Muzların kısa sürede kararıp bozulmasını önleyen basit bir yöntemle, bu meyvenin günlerce tazeliğini koruyabileceği ortaya çıktı. Uzmanların paylaştığı yöntemde tek bir malzeme yeterli oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Besin değeri yüksek ve lezzetli bir meyve olan muz, özellikle B6 vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini destekliyor. Ancak çabuk kararması nedeniyle kısa sürede tüketilmesi gerekiyor.
Muzları daha uzun süre taze tutmak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, sap kısmını streç filmle kaplamak. Ancak uzmanlar, çok az kişinin bildiği ve muzların 15 gün boyunca tazeliğini korumasını sağlayan farklı bir teknik öneriyor.
SU DOLU BİR KASE YETERLİ
Dış basında yer alan bilgilere göre, muzların sap kısmını su dolu bir kasenin içine yerleştirmek, meyvenin tazeliğini 10 ila 14 gün boyunca koruyabiliyor. Express gazetesi, bu yöntemle muzların klasik saklama yöntemlerine göre çok daha uzun süre dayanabildiğini belirtiyor.
Sosyal medyada da ilgi gören bu yöntemi deneyen TikTok içerik üreticisi Dustin Hadley, muzlarını 12 gün boyunca su dolu bir kapta beklettiğini ve hâlâ taze kaldığını aktardı.
YEŞİL MUZLAR İÇİN DAHA ETKİLİ
Bu yöntemin özellikle yeşil olarak satın alınan muzlar için etkili olduğu belirtilirken, streç filmle sarma yönteminin de ek bir koruma sağladığı ifade ediliyor.