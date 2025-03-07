Kararan veya Çürüyen Muz Derdine Son! Bu Yöntemle Günlerce Taze Kalabiliyor

Muzları daha uzun süre taze tutmak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, sap kısmını streç filmle kaplamak. Ancak uzmanlar, çok az kişinin bildiği ve muzların 15 gün boyunca tazeliğini korumasını sağlayan farklı bir teknik öneriyor.

SU DOLU BİR KASE YETERLİ

Dış basında yer alan bilgilere göre, muzların sap kısmını su dolu bir kasenin içine yerleştirmek, meyvenin tazeliğini 10 ila 14 gün boyunca koruyabiliyor. Express gazetesi, bu yöntemle muzların klasik saklama yöntemlerine göre çok daha uzun süre dayanabildiğini belirtiyor.