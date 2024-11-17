Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar

Antalya'da 4 saat içinde 3 mevsim birden yaşandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı görsel şölen oluştururken, kent merkezinde hem yağmur hem de güneş kendisini gösterdi. Vatandaşlar ve yabancı turistler

Kaynak: İHA

Antalya yağmur Güneş
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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 1

Antalya'da birkaç saat arayla yaşanan hava değişimi hem vatandaşları hem de yabancı turistleri şaşkınlığa uğrattı.

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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 2

Yüksek kesimlerde kar yağışı dikkat çekerken, şehir merkezinde ise güneşli hava yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı.

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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 3

Güne güneşli bir hava ile uyanan Antalyalılar öğlen saatlerine doğru şiddetli yağış ile şaşkınlık yaşadı.

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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 4

Beydağlarının yüksek kesimleri kar ile kaplıyken, sabah saatlerindeki güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı.

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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 5

Birkaç saat etkili olan yağışın ardından tekrar yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 6

Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler seyir terası ile sahilde fotoğraf çekinirken, kimileri ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 7

Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

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Kar, Yağmur, Güneş... Yalnızca Dört Saatte 3 Mevsim Yaşadılar - Resim: 8
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