Kar Yağarsa Mikroplar Ölür mü? DSÖ’nün Açıklaması Şaşırttı

DSÖ’DEN AÇIKLAMA: SOĞUK HAVA KESİN ÇÖZÜM DEĞİL

DSÖ, "Efsaneler ve Gerçekler" başlığı altında yayımladığı açıklamada, soğuk havanın virüs ve bakterileri yok ettiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Mikroplarla mücadelede temel önlemlerin el hijyenine dikkat etmek, sağlıklı beslenmek ve düzenli dezenfeksiyon uygulamak olduğu belirtiliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava, mikropların yok olmasını sağlamaz ancak bazı mikroorganizmaların üreme hızını yavaşlatabilir. Bu nedenle kış aylarında hijyen kurallarına uyulması, sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor.