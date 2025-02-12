Kar Yağarsa Mikroplar Ölür mü? DSÖ’nün Açıklaması Şaşırttı
İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı nihayet gerçekleşti. Ancak karla birlikte her yıl gündeme gelen bir inanış da yeniden tartışmaya açıldı: "Kar mikropları öldürür mü?" DSÖ’den konuya ilişkin yanıt geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Halk arasında yaygın olan bu görüşün bilimsel bir dayanağı olup olmadığı merak konusu. Uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu konuda açıklamalarda bulundu.
SOĞUK HAVA MİKROPLARI YOK EDER Mİ?
Kış aylarında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mikropların yok olduğuna dair yaygın bir inanış var. Ancak bilim insanları, düşük sıcaklıkların mikroorganizmaları tamamen ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Aksine, bazı bakteri ve virüs türleri soğuk hava koşullarına uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebiliyor.
DSÖ’ye göre, mikropların tamamen ortadan kalkması için yüksek ısıya maruz kalmaları veya uygun dezenfeksiyon yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Düşük sıcaklıklar ise yalnızca mikroorganizmaların üreme hızını geçici olarak yavaşlatabiliyor.
DSÖ’DEN AÇIKLAMA: SOĞUK HAVA KESİN ÇÖZÜM DEĞİL
DSÖ, "Efsaneler ve Gerçekler" başlığı altında yayımladığı açıklamada, soğuk havanın virüs ve bakterileri yok ettiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Mikroplarla mücadelede temel önlemlerin el hijyenine dikkat etmek, sağlıklı beslenmek ve düzenli dezenfeksiyon uygulamak olduğu belirtiliyor.
Kar yağışı ve soğuk hava, mikropların yok olmasını sağlamaz ancak bazı mikroorganizmaların üreme hızını yavaşlatabilir. Bu nedenle kış aylarında hijyen kurallarına uyulması, sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor.