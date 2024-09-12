Kapı Durduracağı Olarak Kullanılıyordu: Meğer Servet Değerindeymiş
Romanya’nın güneydoğusunda sıradan bir taş gibi görünen, yıllarca kapı tutucu olarak kullanılan bir buluntu, aslında milyonlarca yıllık bir amber çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
3,5 kilogram ağırlığındaki bu taş, dünyanın en büyük kehribar parçalarından biri olarak değerlendiriliyor ve yaklaşık 1.1 milyon dolar değerinde.
Ağaçların doğal akıntısı ve reçine adı verilen oluşumun milyonlarca yıl içerisinde fosil hale gelmesi sonucu amber taşı ortaya çıkar ve bu uzun soluklu süreç amberi çok değerli bir taş haline getirir. Romanya'da Colti köyü yakınlarındaki Buzau Nehri kıyısında amber yataklarına rastlanıyor. 1920'lerden bu yana çıkarılan bu amber, “Rumanit” adıyla biliniyor ve derin kırmızımsı tonlarıyla oldukça kıymetli kabul ediliyor.
Bu değerli taşı bulan yaşlı kadın, uzun yıllar boyunca amberi sıradan bir taş zannederek evinde kapı tutacağı olarak kullanmış. Hatta evine giren hırsızlar bile taşın değerini fark etmeden onu yerinde bırakmış. Kadının vefatının ardından taş mirasçıya geçti. Taşın sıradan olmadığından şüphelenen akrabası, onu uzmanlara göstererek gerçek değerini öğrenmiş.
Amber parçası, Krakow’daki Tarih Müzesi'nde analiz edildi ve uzmanlar, bu değerli taşın 38 ila 70 milyon yıllık olduğunu belirledi. Bu keşif, hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük bir önem taşıyor. 2022’den beri Buzau İl Müzesi’nde sergilenen bu parça, büyük ilgi çekiyor.
DAHA ÖNCE DE 100 BİN DOLARLIK TAŞ BULUNMUŞTU
Bu olay, ABD Michigan’da benzer bir keşfi de hatırlattı. Daha öncesinde de yine bir evde kapı tutacağı olarak kullanılan taşın aslında 100 bin dolar değere sahip meteorit taş olduğu bulunmuştu.