Kapı Durduracağı Olarak Kullanılıyordu: Meğer Servet Değerindeymiş

3,5 kilogram ağırlığındaki bu taş, dünyanın en büyük kehribar parçalarından biri olarak değerlendiriliyor ve yaklaşık 1.1 milyon dolar değerinde.

Ağaçların doğal akıntısı ve reçine adı verilen oluşumun milyonlarca yıl içerisinde fosil hale gelmesi sonucu amber taşı ortaya çıkar ve bu uzun soluklu süreç amberi çok değerli bir taş haline getirir. Romanya'da Colti köyü yakınlarındaki Buzau Nehri kıyısında amber yataklarına rastlanıyor. 1920'lerden bu yana çıkarılan bu amber, “Rumanit” adıyla biliniyor ve derin kırmızımsı tonlarıyla oldukça kıymetli kabul ediliyor.