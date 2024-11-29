Kanserin En Büyük Düşmanı! Bir Bardak Suya Sadece 1 Kaşık Ekleyin Bütün Hastalıklara Derman Oluyor

Chia tohumu, oval formda gri renkte ve siyah veya beyaz noktalara sahip tohumlardır. Bu tohumlar, bol miktarda lif, omega-3 yağ asidi ve dokuz temel amino asidin tamamını içererek tam bir protein kaynağı oluşturur. 100 gram chia tohumu, 34 gram lif ve 16 gram kaliteli protein sunar. Bu zengin içerik sayesinde, chia tohumları sindirimi destekler ve uzun süreli tok kalma hissi sağlar.