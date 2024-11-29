Kanserin En Büyük Düşmanı! Bir Bardak Suya Sadece 1 Kaşık Ekleyin Bütün Hastalıklara Derman Oluyor
Kanser dahil bir çok hastalığa iyi geldiği kanıtlanan chia tohumu, Salvia hispanica bitkisinden elde edilen, besin değeri oldukça yüksek bir superfood olarak dikkat çekiyor. Gluten içermeyen, lif, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu yenilebilir tohum, özellikle kalp sağlığını koruma, sindirim sistemini düzenleme, kemik yapısını güçlendirme ve kilo vermeye yardımcı olma gibi birçok fayda sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Chia tohumu, oval formda gri renkte ve siyah veya beyaz noktalara sahip tohumlardır. Bu tohumlar, bol miktarda lif, omega-3 yağ asidi ve dokuz temel amino asidin tamamını içererek tam bir protein kaynağı oluşturur. 100 gram chia tohumu, 34 gram lif ve 16 gram kaliteli protein sunar. Bu zengin içerik sayesinde, chia tohumları sindirimi destekler ve uzun süreli tok kalma hissi sağlar.
Chia tohumunun içeriğindeki alfa-linolenik asit (ALA), vücutta uzun zincirli omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA'ya dönüşebilir, böylece kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca, bu tohumlar serbest radikallere karşı vücudu koruyan antioksidanlar, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir.
CHIA TOHUMUNUN FAYDALARI
Chia tohumunun içerdiği lif, protein, omega-3 yağ asitleri ve mikro besinler sayesinde sağlık üzerindeki faydaları geniş bir yelpazeye yayılmaktadır:
Kalp Sağlığını Korur: Chia tohumları, kan yağ seviyelerini düşürür ve kalp hastalıkları riskini azaltır.
Sindirim Sistemi Sağlığını Destekler: Yüksek lif içeriği, kabızlığı önler ve sindirimi düzenler.
Kemik Sağlığını İyileştirir: Kalsiyum ve magnezyum içerikleri sayesinde kemik yapısını güçlendirir.
Kan Şekerini Düzenler: Diyabet hastaları için faydalıdır, insülin direncine karşı korur.
Anti-İnflamatuar Etki Gösterir: İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücuttaki iltihapları azaltır.
CHIA TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ
Chia tohumu, yüksek oranda lif ve yağ asidi içerir. 100 gram chia tohumu, şu besin değerlerine sahiptir:
Kaloriler: 486
Yağ: 31 g
Doymuş Yağ: 3.3 g
Çoklu Doymamış Yağ: 24 g
Protein: 16 g
Kalsiyum: 631 mg
Demir: 7.7 mg
Magnezyum: 335 mg
CHIA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?
Chia tohumu, çiğ olarak salatalara, smoothie’lere veya tatlılara eklenerek tüketilebilir. Ayrıca, sıvıda şişerek hacmini artırabilen chia tohumları, jöle kıvamı alarak farklı tariflerde kullanılabilir. 1:6 oranında su ekleyerek chia tohumlarını şişirebilir ve bir saat bekledikten sonra kullanabilirsiniz.
CHIA TOHUMUNUN ZARARLARI
Chia tohumunun fazla tüketimi, bazı sindirim sorunlarına yol açabilir. Aşırı tüketildiğinde kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi sorunlar görülebilir. Ayrıca, tansiyon ve diyabet ilaçları kullanan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir. Bu tohum, bazı kişilere alerjik reaksiyonlar verebilir, bu yüzden alerjisi olanların kullanmadan önce dikkatli olması önemlidir.