Kansere yakalanan Nagihan Karadere: Survivor benim hayatımı altüst etti
Kanser hastalığına yakalandığı öğrenilen Survivor eski yarışmacısı ve milli atlet Nagihan Karadere, katıldığı canlı yayında yaşadığı zorlukları anlattı.
Survivor'da 3 kez yarışan ve geçen haftalarda kanser hastalığına yakalandığı öğrenilen Nagihan Karadere, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Karadere, yaşadığı zor süreci anlattı.
Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Karadere, "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım" dedi.
Karadere yaşadığı süreçle ilgili, "Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum. Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor'la hiçbir alakası yok" dedi.
Gözyaşlarına hakim olamayan Karedere, "Survivor benim hayatımı altüst etti" diye konuştu.
Karadere devamında şunları söyledi: