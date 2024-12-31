Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'da Bomba Ayrılık: Setteki Herkese Tek Tek Mesaj Attı

KURUCU YÖNETMEN GERİ DÖNDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, 3. bölümde görevini devrettiği Can Ulkay’ın yerine geri döndü. Ulkay, 7. bölüm itibarıyla kendi isteğiyle projeye veda etti. Ayrılığını duyuran Ulkay, setteki çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” şeklinde bir mesaj gönderdi.