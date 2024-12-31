Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'da Bomba Ayrılık: Setteki Herkese Tek Tek Mesaj Attı
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, Kanal D'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Annem Ankara' dizisinde bomba ayrılık! Ekip arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” şeklinde tek tek mesaj göndererek diziye veda ettiğini duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı. Senarist Başak Angigün’ün kendi ailesinin hikâyesinden esinlenerek kaleme aldığı dizi, yönetmen değişikliğiyle gündeme geldi.
KURUCU YÖNETMEN GERİ DÖNDÜ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, 3. bölümde görevini devrettiği Can Ulkay’ın yerine geri döndü. Ulkay, 7. bölüm itibarıyla kendi isteğiyle projeye veda etti. Ayrılığını duyuran Ulkay, setteki çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” şeklinde bir mesaj gönderdi.