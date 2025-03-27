Kanal D'nin Fenomen Dizisinin Fişi Çekildi: Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı Kanal D'in fenomen dizisi İnci Taneleri final yapıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen 'İnci Taneleri' dizisinden üzücü bir haber geldi. Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği dizi, ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı, güçlü oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, perşembe akşamları Kanal D’de yayınlanıyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide herhangi bir değişiklik olmazsa İnci Taneleri, izleyicilerine 45. bölümde veda edecek.
YENİ KONUK OYUNCU SÜRPRİZİ
Finale yaklaşan dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Kamil Güler’in dahil olacağı öğrenildi. Güler, dizide Selma Ergeç’in canlandırdığı ‘Piraye’ karakterinin eski eşi 'Koray' rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Henüz kesinleşmiş bir final tarihi açıklanmasa da, İnci Taneleri hayranları şimdiden veda hazırlığına başladı.