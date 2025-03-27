Kanal D'nin Fenomen Dizisinin Fişi Çekildi: Dizi Apar Topar Final Yapıyor

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen 'İnci Taneleri' dizisinden üzücü bir haber geldi. Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği dizi, ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor.