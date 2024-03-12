Kahramanmaraş'a akın akın geliyorlar: Yoğun ilgi görüyor!
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde bağlı Çukurhisar Mahallesi'ndeki kaya mezarları, son dönemde yoğun ilgi görmeye başladı. Doğaseverlerin görmek için akın akın geldiği kaya mezarları, Roma dönemini yansıtıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bağlı Çukurhisar Mahallesi'ndeki kaya mezarları doğaseverlerin ilgi odağı oldu.
Tarihi mekanları gezmeye devam ettiklerini söyleyen doğaseverlerden Yunus Elbistan, şu ifadeleri kullandı:
"Çukurhisar Mahallesi'ndeki tarihi yerlerin fotoğraflarını çekerek şehrin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Roma dönemine ait kaya mezarlarını gezdik ve burası görülmeye değer bir yer."
"KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"
Elbistan, "Tanıtılması gereken yerler arasında. Tarihe tanıklık yapmış mekanlar keşfedilmeyi bekliyor" diye konuştu.
KAYA MEZAR
Kaya mezarları, basit oyuklardan ayrıntılı oymalara kadar çeşitlilik gösterir. Bazı kaya mezarları tek kişilik mezarlar için tasarlanırken, diğerleri birden fazla gövdeyi barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Kaya mezarları genellikle mezarlıklar olarak gruplandırılır, ancak tek başlarına da bulunabilirler.
Kaya mezarları yapmak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bir yöntem, kayayı oymak için çekiç ve keski gibi aletler kullanmaktır. Başka bir yöntem, kayayı aşındırmak için su veya asit kullanmaktır. Kaya mezarları tamamlandıktan sonra genellikle süslenirler.