Kahramanmaraş'a akın akın geliyorlar: Yoğun ilgi görüyor!

Kaya mezarları yapmak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bir yöntem, kayayı oymak için çekiç ve keski gibi aletler kullanmaktır. Başka bir yöntem, kayayı aşındırmak için su veya asit kullanmaktır. Kaya mezarları tamamlandıktan sonra genellikle süslenirler.