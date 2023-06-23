Kahin dizi Simpsonlar, denizaltı olayını da bilmiş!

Kehanetleriyle ünlü The Simpsons dizisi, okyanusun dibinde yatan Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını da bildi.

Son Güncelleme:
Kahin dizi Simpsonlar, denizaltı olayını da bilmiş! - Resim: 1

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama alanında enkaz bulunduğu öğrenildi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve "Denizaltındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

1 13
Kahin dizi Simpsonlar, denizaltı olayını da bilmiş! - Resim: 2

14:00'DA OKSİJEN TÜKENMİŞTİ

Uzmanlar, pazar gününden bu yana haber alınamayan turistik denizaltı aracındaki oksijenin, bugün Türkiye saatiyle 14.00'ten itibaren tükenmiş olacağını öngörmüştü. 

Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtilmişti.

2 13
Kahin dizi Simpsonlar, denizaltı olayını da bilmiş! - Resim: 3

DENİZALTINDA 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklandı.

3 13
Kahin dizi Simpsonlar, denizaltı olayını da bilmiş! - Resim: 4

SIMPSONS'UN SENARİSTİ DE DALMIŞTI

Simpsonlar'ın senaristi Mike Reiss , geçen yıl OceanGate Expeditions ile Titanik'e aynı yolculuğu yaptı. Reiss 19 Haziran Pazartesi günü BBC Breakfast'e yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

4 13