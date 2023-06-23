Kahin dizi Simpsonlar, denizaltı olayını da bilmiş!
Kehanetleriyle ünlü The Simpsons dizisi, okyanusun dibinde yatan Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını da bildi.
Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama alanında enkaz bulunduğu öğrenildi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve "Denizaltındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.
14:00'DA OKSİJEN TÜKENMİŞTİ
Uzmanlar, pazar gününden bu yana haber alınamayan turistik denizaltı aracındaki oksijenin, bugün Türkiye saatiyle 14.00'ten itibaren tükenmiş olacağını öngörmüştü.
Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtilmişti.
DENİZALTINDA 5 KİŞİ BULUNUYORDU
Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklandı.
SIMPSONS'UN SENARİSTİ DE DALMIŞTI
Simpsonlar'ın senaristi Mike Reiss , geçen yıl OceanGate Expeditions ile Titanik'e aynı yolculuğu yaptı. Reiss 19 Haziran Pazartesi günü BBC Breakfast'e yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: