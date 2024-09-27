Kadınlara Özel Erkekleri Baştan Çıkarma Kampı! Verilen Dersleri Görenler 'Yok Artık' Dedi

Kampa katılan kadınlar, dersler sayesinde kendi bedenlerini keşfettiklerini ve orta yaşlı kadınların da çekici olabileceğini hissettiklerini dile getiriyor. Ancak, Çin'de cinsellik genellikle tabu bir konu olduğu için bu kamp, çeşitli tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kampın hassas durumdaki kadınlardan faydalanmaya yönelik etik dışı bir girişim olduğunu savunuyor.