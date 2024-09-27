Kadınlara Özel Erkekleri Baştan Çıkarma Kampı! Verilen Dersleri Görenler 'Yok Artık' Dedi
Orta yaşlı kadınlara "erkekleri baştan çıkarma" yeteneklerinin öğretildiği kamp tartışmalara yol açtı. Kursta verilen dersleri duyanlar kulaklarına inanamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin'de orta yaşlı kadınlara yönelik bir "cazibe kampı" açılması, tartışmalara neden oldu. Kampın organizatörleri, bu programın kadınların eşleri tarafından aldatılmasını engellemeyi amaçladığını belirtiyor. Kampta verilen dersleri görenler ise gözlerine inanamadı.
Hangzhou kentinde düzenlenen kamp, kadınlara 400 dolar karşılığında "erkekleri baştan çıkarma" teknikleri öğretmeyi hedefliyor. Kampın tanıtımında, "Cinsel çekicilik, kadınların hayatlarının kontrolünü ele almasını sağlar" ifadesi dikkat çekiyor.
VERİLEN DERSLERİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
35-55 yaş arası katılımcıların geleneksel iç çamaşırları giymesi isteniyor ve derslerde "öpüşme, cazibeli dans etme ve eşlerini baştan çıkarma" gibi konular işleniyor. Eğitmenlerin kadın terapistlerden oluştuğu kamp, cinsellik üzerine bilgiler de sunuyor.
Kampa katılan kadınlar, dersler sayesinde kendi bedenlerini keşfettiklerini ve orta yaşlı kadınların da çekici olabileceğini hissettiklerini dile getiriyor. Ancak, Çin'de cinsellik genellikle tabu bir konu olduğu için bu kamp, çeşitli tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kampın hassas durumdaki kadınlardan faydalanmaya yönelik etik dışı bir girişim olduğunu savunuyor.