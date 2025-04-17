Kadınlar İçin En Güvenli Şehirler Açıklandı: Listenin Sıralaması Şaşırttı

Holidu tarafından yapılan kapsamlı araştırmaya göre, Tayvan’ın başkenti Taipei, güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel halkın samimiyeti gibi kriterlerde zirvede yer aldı.

KADINLARIN KENDİNİ EN GÜVENDE HİSSETTİĞİ ŞEHİR BELLİ OLDU

Araştırma kapsamında incelenen 200 şehir, altı ay ve üzeri dijital göçebe vizesi sunma özelliğine göre değerlendirildi. Kadınların gece yalnız yürürken kendini ne kadar güvende hissettiği, yerel toplulukların kadınlara yönelik yaklaşımı ve eşitlik politikaları gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu sıralamada Taipei, yüzde 90 oranla öne çıktı. Kadınların büyük çoğunluğu, kentte gece tek başlarına bile kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.