Kadınlar İçin En Güvenli Şehirler Açıklandı: Listenin Sıralaması Şaşırttı
Uzaktan çalışmayı yaşam tarzına dönüştüren kadın dijital göçebeler için en güvenli şehirler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Holidu tarafından yapılan kapsamlı araştırmaya göre, Tayvan’ın başkenti Taipei, güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel halkın samimiyeti gibi kriterlerde zirvede yer aldı.
KADINLARIN KENDİNİ EN GÜVENDE HİSSETTİĞİ ŞEHİR BELLİ OLDU
Araştırma kapsamında incelenen 200 şehir, altı ay ve üzeri dijital göçebe vizesi sunma özelliğine göre değerlendirildi. Kadınların gece yalnız yürürken kendini ne kadar güvende hissettiği, yerel toplulukların kadınlara yönelik yaklaşımı ve eşitlik politikaları gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu sıralamada Taipei, yüzde 90 oranla öne çıktı. Kadınların büyük çoğunluğu, kentte gece tek başlarına bile kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.
TAYLAND VE URUGUAY DA LİSTEDE ÜST SIRALARDA
Güvenlik açısından dikkat çeken diğer şehirler arasında Tayland’ın Chiang Rai kenti, yüzde 93’lük oranla ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 87 ile Uruguay’ın başkenti Montevideo takip etti. Avrupa’dan listeye en üst sıradan giren şehir ise İtalya’nın romantik kenti Venedik oldu ve dördüncü sırayı aldı.
DİJİTAL GÖÇEBE KADINLAR İÇİN ÖNE ÇIKAN DİĞER ŞEHİRLER
İlk beşi tamamlayan şehirler arasında Malezya’nın Penang kenti ve İspanya’nın Valensiya şehri de yer aldı. Tayvan’dan Kaohsiung ve Portekiz’in sahil kenti Porto da güvenlik, yaşam kalitesi ve kadın dostu yapısıyla öne çıkan şehirler arasında sıralandı. Kuzey Amerika’dan listeye girmeyi başaran tek şehir ise Kanada'nın Saskatoon kenti oldu.
KADINLAR İÇİN EN TEMEL KRİTERLERDEN BİRİ
Dijital göçebe olarak hayatını sürdüren kadınlar için güvenli bir yaşam alanı bulmak, çalışılabilirlik kadar önemli bir kriter haline geliyor. Holidu’nun raporu, özellikle yalnız seyahat eden veya uzun süreli yurtdışında yaşamayı planlayan kadınlar için rehber niteliği taşıyor. Listeye giren şehirler, sadece güvenli yapılarıyla değil aynı zamanda kültürel zenginlikleri ve dijital altyapılarıyla da dikkat çekiyor.