Japonların ‘Salak Meyvesi’ Tam Bir Ölümsüzlük İksiri! Türkler Yüzüne Bakmıyor: Faydası Saymakla Bitmiyor

Kıvrımlı ve pullu kabuğuyla tanınan bu meyve, Türkiye’de de yetiştirilebiliyor. Hem ekonomik katkı sağlıyor hem de sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağı sunuyor.

SALAK PONDOH MEYVESİ NEDİR?

Salak pondoh, tropikal bir meyve olup, dış kabuğu yılan derisini andırdığı için halk arasında "yılan meyvesi" olarak da bilinir. Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişen bu meyve, 6 metreye kadar boylanabilen palmiyelerden elde ediliyor. Salak pondoh, yerel halkın yanı sıra ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.