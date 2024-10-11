Japonlar Yaşlanınca Bu Formülü Kullanıyor: Genç Kalmanın Sırrı Meğer Bu Kadar Basitmiş

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER NELER?

Kolajen açısından zengin veya üretimini teşvik eden besinleri diyetinize eklemek, cilt sağlığını desteklemenin doğal bir yolu olarak öne çıkıyor. İşte kolajen seviyelerinizi artırmak için önerilen bazı besinler:

Kemik Suyu: Kolajenin en zengin kaynaklarından biri olan kemik suyu, hayvan kemikleri ve bağ dokularının kaynatılmasıyla elde edilir. Amino asitler, kalsiyum ve magnezyum gibi cilt ve kemik sağlığına faydalı bileşenler de içerir.

Balık ve Deniz Ürünleri: Somon ve sardalya gibi ciltleri olan balıklar, mükemmel kolajen kaynaklarıdır. Deniz kolajeni, yüksek biyoyararlanım özelliği sayesinde vücut tarafından kolayca emilir ve cildin yapısını güçlendirmeye yardımcı olur.