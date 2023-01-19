İşte ofiste en çok aranan sekiz insan tipi

Yenilikçi: Herkes ‘alışılmışın dışında’ düşünmekten bahseder ama yenilikçiler gerçekten öyledir. Diğer insanların düşünceleri onları engellemez. Kriz veya değişim zamanlarında yenilik için benzersiz fırsatlar görebilirler. Bir problem ne kadar karmaşıksa, o kadar heyecanlanırlar. ‘Bunu başka bir şekilde yapmayı denesek’ diyen ilk kişi onlardır. Dürtüsel davranabilir ve sık sık fikir değiştirebilirler ama her durumda işe katkı sağlarlar.