İşte ofiste en çok aranan sekiz insan tipi
Kariyer uzmanı Catherine Kaputa, ofis çalışmalarında en çok aranan sekiz insan tipini özelliklerine göre kategorize etti.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Google ve Microsoft gibi şirketlere ve CEO’lara danışmanlık yapan kariyer ve marka uzmanı Catherine Kaputa, ofiste fark yaratan, dolayısıyla çok aranan sekiz tipi belirleyip detaylandırdı.
Kaputa'nın sınıflandırmasına göre en çok aranan sekiz tip şöyle:
Yenilikçi: Herkes ‘alışılmışın dışında’ düşünmekten bahseder ama yenilikçiler gerçekten öyledir. Diğer insanların düşünceleri onları engellemez. Kriz veya değişim zamanlarında yenilik için benzersiz fırsatlar görebilirler. Bir problem ne kadar karmaşıksa, o kadar heyecanlanırlar. ‘Bunu başka bir şekilde yapmayı denesek’ diyen ilk kişi onlardır. Dürtüsel davranabilir ve sık sık fikir değiştirebilirler ama her durumda işe katkı sağlarlar.
Lider: Liderin ille de yönetici koltuğunda oturması gerekmez. Lider ofisin en sessiz çalışanı da olabilir. Lider tipi, insanları motive etmeyi başaran kişiye denir. Lider tipi sorun çözmede de iyidir. Ekibi ortak bir hedef etrafında birleştirir. Harekete geçirmeyi başarır. Çatışmaların gölgelediği bir dünyada ofisteki lider tipi herkesi birleştirmeyi becerir. Onlar bize ilham verir biz onlara hayran oluruz.