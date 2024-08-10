İşte Bu Yüzden Kalmış Pilavı Asla Yememelisiniz

PİLAVI AYNI GÜN İÇERİSİNDE TÜKETİN



Özellikle yaz aylarında yapılan ve tüketildikten sonra dolaba kaldırılmayan pilavlar, bir gün sonrasında yeniden ısıtıldığında toksin miktarı tavan yapıyor. Bacillus cereus mikrobunun sıcak havalarda daha kolay yayıldığı bilinirken, kusma ve gıda zehirlenmesine yol açan bu durum, akıllara hangi yiyeceklerin sonradan ısıtılarak tüketilmesinin sakıncalı olduğunu getirdi.

İşte uzmanlara göre tekrar ısıtılarak tüketilmesinde sakınca bulunan besinler:



Mantar yemeğini de tekrar ısıtmamak gerekiyor. Pancar, Kereviz, Yumurta, Patates ve Tavuk yemeklerinin de tekrar ısıtılması tehlikeye davetiye çıkarıyoruz. Bu yüzden yiyeceklerimizi taze olarak tüketmek ve ertesi güne bırakmamak en iyisi.

Sağlıklı bir sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için yemeklerin taze olarak tüketilmesi büyük önem taşır. Bağırsak ve mide sağlığı için bu yüzden sağlıklı beslenmenin yanı sıra taze yemek tüketmek gerekmektedir.