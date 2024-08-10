İşte Bu Yüzden Kalmış Pilavı Asla Yememelisiniz
Türk mutfağının en sevilen yiyeceklerinden pirinç pilavı, bir süre bekletilmesinin ardından yeniden ısıtıldığında çok tehlikeli olabiliyor. Gıda mühendisleri, pirinç pilavının bir daha ısıtılarak tüketilmemesi gerektiğini belirtirken, bu durumun nedenlerini açıkladı.
Tavuk ve kırmızı et yemekleriyle birlikte tüketilen pirinç pilavı, Türk mutfağının en çok tercih edilen yemekleri arasında. Özellikle içerdiği yüksek karbonhidrat değerleri nedeniyle doyurucu ve lezzetli olması pilavın herkes tarafından sevilmesine neden olurken, gıda mühendisleri yaptıkları uyarılar ile pirinç pilavlarındaki tehlikeye dikkat çekti.
HER YIL BİNLERCE İNSAN PİLAV NEDENİYLE ZEHİRLENİYOR
Çoğu zaman tavuk ile birlikte tüketilen pilav, bu nedenle zehirlenme vakalarında ilk şüpheleri çeken tavuğun arkasında kalıyor. Oysa ki uzmanlar, her yıl Türkiye'de pilav nedeniyle yaşanan binlerce zehirlenme vakasının olduğunu belirterek, bu durumun 'yanlış pirinç tüketimi' kaynaklı olduğunu belirtti.
İşte pirinç tüketilirken sıklıkla yapılan o ölümcül hata...
DÜNDEN KALMIŞ PİLAVI ISITARAK TÜKETMEYİN
Bazıları bilinçli olarak bazıları ise miktarını tutturamadığından pilavı, tek öğünde tüketilecek miktarın üzerinde hazırlamakta. Bu durum, kalan yemeğin daha sonrasında birçok kez ısıtılarak yeniden tüketilmesine yol açıyor. Birçok gıda için sıkıntı yaratmayan bu durum, pirinç için özellikle çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir.
Kuzey Carolina Üniversitesi Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Chapman tarafından yapılan araştırmada, pirinç tekrar ısıtıldığında ortaya bacillus cereus mikrobu çıkmakta. Bu mikrobun yol açtığı sorunlar ise oldukça korkutucu.
PİLAVI AYNI GÜN İÇERİSİNDE TÜKETİN
Özellikle yaz aylarında yapılan ve tüketildikten sonra dolaba kaldırılmayan pilavlar, bir gün sonrasında yeniden ısıtıldığında toksin miktarı tavan yapıyor. Bacillus cereus mikrobunun sıcak havalarda daha kolay yayıldığı bilinirken, kusma ve gıda zehirlenmesine yol açan bu durum, akıllara hangi yiyeceklerin sonradan ısıtılarak tüketilmesinin sakıncalı olduğunu getirdi.
İşte uzmanlara göre tekrar ısıtılarak tüketilmesinde sakınca bulunan besinler:
Mantar yemeğini de tekrar ısıtmamak gerekiyor. Pancar, Kereviz, Yumurta, Patates ve Tavuk yemeklerinin de tekrar ısıtılması tehlikeye davetiye çıkarıyoruz. Bu yüzden yiyeceklerimizi taze olarak tüketmek ve ertesi güne bırakmamak en iyisi.
Sağlıklı bir sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için yemeklerin taze olarak tüketilmesi büyük önem taşır. Bağırsak ve mide sağlığı için bu yüzden sağlıklı beslenmenin yanı sıra taze yemek tüketmek gerekmektedir.