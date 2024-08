İşte Bu Yüzden Kalmış Pilavı Asla Yememelisiniz

Tavuk ve kırmızı et yemekleriyle birlikte tüketilen pirinç pilavı, Türk mutfağının en çok tercih edilen yemekleri arasında. Özellikle içerdiği yüksek karbonhidrat değerleri nedeniyle doyurucu ve lezzetli olması pilavın herkes tarafından sevilmesine neden olurken, gıda mühendisleri yaptıkları uyarılar ile pirinç pilavlarındaki tehlikeye dikkat çekti.



HER YIL BİNLERCE İNSAN PİLAV NEDENİYLE ZEHİRLENİYOR



Çoğu zaman tavuk ile birlikte tüketilen pilav, bu nedenle zehirlenme vakalarında ilk şüpheleri çeken tavuğun arkasında kalıyor. Oysa ki uzmanlar, her yıl Türkiye'de pilav nedeniyle yaşanan binlerce zehirlenme vakasının olduğunu belirterek, bu durumun 'yanlış pirinç tüketimi' kaynaklı olduğunu belirtti.



İşte pirinç tüketilirken sıklıkla yapılan o ölümcül hata...