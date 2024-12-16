İstanbul'un En İyi ilçeleri! Turistler Geldiklerinde Daha Çok Seviyor

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Bu metropoller şehrinde her köşe farklı bir hikaye barındırırken, bazı ilçeler özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

Üsküdar: Tarihin ve Maneviyatın Buluşma Noktası İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında yer alan Üsküdar, tarihi dokusu ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kız Kulesi, Çamlıca Tepesi gibi ikonik noktalar, Üsküdar’ı İstanbul’un en özel ilçelerinden biri yapıyor.