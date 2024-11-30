İstanbul'dan Memleketine Döndü... 'Burada Kaktüs Yetişmez' Diyenlere Aldırmadı, Binlercesini Üretti

Fabrikada çalıştığı sırada kaktüs yetiştiren arkadaşından işin inceliklerini öğrenen Akyüz, 5 yıl önce emekli oldu. Kovid-19 salgını döneminde memleketine yerleşen 4 çocuk babası Akyüz, kaktüs yetiştirmeye devam etti.

Akyüz, eşi ve kızıyla Maçka ilçesine yerleşerek yeni bir düzen kurduklarını söyledi. Arkadaşından kaktüs yetiştirmeyi öğrendiğini dile getiren Akyüz, "Bu çiçekleri gördüm, 'Nasıl oluyor?' diye merak ettim. Ona yardım ederek nasıl üretildiğini, satışını öğrendim. Sonrasında İstanbul'da 20 metrelik iki sera kurdum ve üretmeye devam ettim." dedi.

Trabzon'a yerleşince İstanbul'daki seraları oğluna devrettiğini anlatan 54 yaşındaki Akyüz, iki yıl önce seradan getirdiği köklerle Maçka'da da deneme amaçlı üretime başladığını ifade etti.