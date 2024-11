İstanbul'dan Memleketine Döndü... 'Burada Kaktüs Yetişmez' Diyenlere Aldırmadı, Binlercesini Üretti

Karadeniz ikliminde de kaktüs yetişebileceğini deneyerek öğrenen Akyüz, "Kaktüs yetişmesi için Trabzon iklimi oldukça uygun. Burada 35 metrekarelik sera kurdum. Toplamda serada 20 çeşitte 8 bin adet kaktüs var. Saksıları küçük olduğu için gözükmüyor, bunların üstündeki yavruları da kırıp artırdığında güzel bir yol alır. Bunu kim yapmak istiyorsa basit." diye konuştu.

Akyüz, 1800 rakımda köklendirdiği ürünleri İstanbul'daki çiçek firmalarına gönderdiğini belirterek, "Kaktüsü ben burada yetiştirdiysem Trabzon'un her köyünde her yöresinde yetişir. Eğer yetiştirecekse kök isteyene de veririz. Burada iki senede köklerden aldığım yavruları yeniden dikerek çoğalttım. Geçen yıl ürün sattım, bu ikinci sefer. Yapmak isteyen her şekilde yapar." ifadesini kullandı.