İstanbul'da kar yağışı ihtimali için son açıklamalar

'MAALESEF OLUMLU BİR GELİŞME YOK'

Hava Forum'un resmi X hesabında yapılan paylaşımda da kendilerine en çok yöneltilen sorunun "İstanbul'da kar yağacak mı?" olduğu belirtildi. "İstanbullular kar yağışı ihtimalini çok soruyor. Şu an hala maalesef olumlu bir gelişme yok" denilen mesajda, ihtimaller ve olası tarihler şöyle sıralandı: