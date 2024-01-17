İstanbul'da kar yağışı ihtimali için son açıklamalar
İstanbul'da kar yağışı ihtimaliyle ilgili olarak hava durumu raporlarından yeni bilgiler geldi.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kar yağışı ihtimaliyle ilgili son değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda yağışların Doğu Anadolu'da devam edeceğini söyledi.
"Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay, Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur var" diyen Şen, İstanbul'u da ilgilendiren değerlendirmelerine şöyle devam etti:
Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklıklar Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak.
İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?
İstanbul’da sıcaklık bugün 12 derece. Yağış yok. Yarın 15 derece, Cuma günü 17, Cumartesi ise 9 derece. Cuma günü tekrar yağış başlayacak hafta sonu da devam edecek.
Yeterli soğuma olmayacağı için kar yağışı görünmüyor. Cumartesi yağış kuvvetli görünüyor."
'MAALESEF OLUMLU BİR GELİŞME YOK'
Hava Forum'un resmi X hesabında yapılan paylaşımda da kendilerine en çok yöneltilen sorunun "İstanbul'da kar yağacak mı?" olduğu belirtildi. "İstanbullular kar yağışı ihtimalini çok soruyor. Şu an hala maalesef olumlu bir gelişme yok" denilen mesajda, ihtimaller ve olası tarihler şöyle sıralandı:
Cuma 17 dereceye çıkıp hafta sonu 5-6 derecelere ineceğiz ancak soğuk bu haliyle merkezde/sahilde kar yapmaya yetmez. Kar yağışı için bir sonraki umutlandıran gelişmenin ise ay sonu veya şubat başında yaşanması bekleniyor”