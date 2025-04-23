İstanbul'da Deprem Riski Yüksek İlçeler Açıklandı: İşte 2025 İstanbul Deprem Riski Haritası

ZEMİNİ ZAYIF VE RİSKLİ BÖLGELER

AFAD ve uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, zemin yapısı itibarıyla en riskli ilçeler şu şekilde sıralanıyor: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören ve Esenyurt. Bu bölgelerdeki yerleşimlerin depreme karşı daha hassas olduğu bildirildi.

İSTANBUL DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan İstanbul, ikinci derece ve yer yer birinci derece deprem kuşağında bulunuyor. Kent genelinde yapı stokunun güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam etmesi gerektiği yönündeki çağrılar, yeni depremlerin ardından yeniden gündeme taşındı. Uzmanlar, hem bireysel önlemler hem de kamusal müdahalelerle riskin azaltılabileceği uyarısında bulunuyor.