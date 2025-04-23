İstanbul'da Deprem Riski Yüksek İlçeler Açıklandı: İşte 2025 İstanbul Deprem Riski Haritası
İstanbul’da art arda meydana gelen depremler, kentin deprem risk haritasını yeniden gündeme getirdi. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda riskli bölgeler netleşmeye başladı. İstanbul’un birinci derece deprem bölgesinde yer alıp almadığına dair sorular yeniden gündeme gelirken, riskin ilçelere göre değişiklik gösterdiği dikkat çekiyor. Peki, kentte deprem riski yüksek olan ilçeler hangileri?
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentteki deprem riski yeniden gündeme geldi. Uzmanlar ve yetkili kurumlar tarafından hazırlanan güncel haritalar, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda riskin yoğunlaştığı bölgeleri ortaya koydu. Deprem kuşağında bulunan İstanbul’da, ilçelere göre farklı seviyelerde tehlike bulunuyor.
1. DERECE RİSKLİ İLÇELER BELİRLENDİ
Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz koluna yakın konumda bulunan İstanbul’da, özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Fatih gibi Avrupa Yakası ilçeleri birinci derece risk grubunda yer alıyor. Anadolu Yakası’nda ise Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli ve Adalar gibi bölgeler en riskli ilçeler arasında gösteriliyor. Bu ilçelerde zeminin yumuşak yapısı ve fay hatlarına yakınlık, deprem tehlikesini artırıyor.
UZMAN UYARISI: SAHİL KESİMLERİNE DİKKAT
Deprem bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’daki yerleşim bölgelerinde parsel bazlı değişimlere dikkat çekerek, yalnızca ilçe bazında değerlendirme yapılmasının yanıltıcı olabileceğini belirtti. Ersoy, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinin daha sağlam bir zemine sahip olduğunu, ancak sahil şeritlerinin ciddi risk taşıdığını vurguladı. Özellikle Maltepe, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli’nin sahil bölgelerinde zemin yapısının risk oluşturduğuna dikkat çekti.
ZEMİNİ ZAYIF VE RİSKLİ BÖLGELER
AFAD ve uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, zemin yapısı itibarıyla en riskli ilçeler şu şekilde sıralanıyor: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören ve Esenyurt. Bu bölgelerdeki yerleşimlerin depreme karşı daha hassas olduğu bildirildi.
İSTANBUL DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan İstanbul, ikinci derece ve yer yer birinci derece deprem kuşağında bulunuyor. Kent genelinde yapı stokunun güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam etmesi gerektiği yönündeki çağrılar, yeni depremlerin ardından yeniden gündeme taşındı. Uzmanlar, hem bireysel önlemler hem de kamusal müdahalelerle riskin azaltılabileceği uyarısında bulunuyor.