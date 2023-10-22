İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi

Türkiye'den bir semt, dünyanın en havalı semtleri listesine girmeyi başardı.

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İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi - Resim: 1

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, ‘Dünyanın en havalı 40 semtini’ listeledi. Komşuluğun ve kültürel yapının hâlâ korunduğu bölgelerin yer aldığı seçkide, Türkiye’den de bir semt yerini aldı.

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İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi - Resim: 2

Dünyanın farklı ülkelerinden turizm sektörünün önde gelenleri, her yıl pek çok kategoride ‘enler’ belirliyor. Türkiye de çoğu zaman bu listelerde kendine yer buluyor.

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İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi - Resim: 3

Son olarak İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out’un ‘Dünyanın en havalı 40 semti’ seçkisine İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin popüler semti Bebek dahil edildi.

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İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi - Resim: 4

Her yıl binlerce kişiyle yapılan anketle derlenen ve Time Out’un küresel editör ekibi tarafından son şekli verilen listenin bu yılki zirvesinde, Kolombiya’nın Medellin kentindeki Laureles bulunuyor.

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İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi - Resim: 5

Gece hayatı ile popüler olan İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Smithfield ikinci olurken, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Carabanchel de üçüncü sırada yer aldı.

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İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi - Resim: 6

32'nci sıradaki Bebek ise ülkemizden listeye giren tek semt oldu.

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