İstanbul'da barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde!
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti.
İstanbul'da barajların doluluk oranları şöyle:
- Alibey'de yüzde 10,74,
- Büyükçekmece'de yüzde 30,94,
- Darlık'ta yüzde 40,77,
- Elmalı'da yüzde 34,57,
- Istrancalar'da yüzde 24,89,
- Kazandere'de yüzde 6,77,
- Ömerli'de yüzde 52,27,
- Pabuçdere'de yüzde 6,69,
- Sazlıdere'de yüzde 33,26,
- Terkos'ta yüzde 31,83
Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARINDA 307,73 MİLYON METREKÜP SU KALDI
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 307,73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.