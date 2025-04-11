İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor! Artık 39 Değil, 40 İlçe Olacak: 4 İlçenin Mahallesi Birleşip İlçe Yapılacak

BEŞİKTAŞ, KAĞITHANE VE EYÜPSULTAN'DAN MAHALLELER

Levent ilçesinin sınırları içine dahil edilecek mahalleler arasında Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahalleleri yer alacak. Ayrıca Kağıthane ilçesi sınırlarında yer alan Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye mahalleleri de yeni ilçeye bağlanacak. Eyüpsultan ilçesi sınırlarında bulunan Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine dahil edileceği bildirildi. Ancak, Göktürk Mahallesi ile ilgili durumun henüz netleşmediği ifade edildi.