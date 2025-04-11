İstanbul'a Nur Topu Gibi Yeni Bir İlçe Doğuyor! Artık 39 Değil, 40 İlçe Olacak: 4 İlçenin Mahallesi Birleşip İlçe Yapılacak
İstanbul'un idari yapısında önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma doğrultusunda, İstanbul’a 39. ilçenin yerine yeni bir ilçe daha ekleneceği iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
4 ilçeye bağlı mahallelerin birleştirilmesiyle kurulan yeni ilçenin adı Levent olacak. Yeni ilçenin sınırları ve mahalleleriyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.
LEVENT İLÇESİ KURULUYOR
İstanbul’un resmi nüfusu 16 milyon olarak açıklanmışken, yeni bir ilçenin kurulmasıyla İstanbul’un ilçe sayısı 39’dan 40’a çıkacak. Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerine bağlı yaklaşık 20 mahalle, yeni ilçede birleştirilecek. Bu düzenleme sonucu, İstanbul'un yeni ilçesi Levent ismini alacak.
MAHALLELERİN YERİ VE SINIRLARI BELLİ OLDU
Levent İlçesi’nin sınırları henüz kesinleşmemiş olsa da, mahalle birleştirilmesiyle ilgili yapılan planlara göre, hangi mahallelerin bu yeni ilçeye dahil olacağı açıklandı.
Buna göre, Sarıyer ilçesi sınırlarında yer alan İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi, Levent ilçesinin sınırlarını belirleyecek. Sarıyer’den 8 mahalle, Beşiktaş’tan ise bazı mahalleler Levent ilçesine dahil edilecek. Sarıyer’den alınacak mahalleler arasında Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, KAĞITHANE VE EYÜPSULTAN'DAN MAHALLELER
Levent ilçesinin sınırları içine dahil edilecek mahalleler arasında Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahalleleri yer alacak. Ayrıca Kağıthane ilçesi sınırlarında yer alan Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye mahalleleri de yeni ilçeye bağlanacak. Eyüpsultan ilçesi sınırlarında bulunan Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine dahil edileceği bildirildi. Ancak, Göktürk Mahallesi ile ilgili durumun henüz netleşmediği ifade edildi.