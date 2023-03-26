'İstanbul'a kış geliyor' dedi, tarih verip uyardı: Özellikle o güne dikkat
Hava sıcaklıkları 3-4 derece birden düşünce İstanbullular 'Kış geri mi dönüyor?', 'İstanbul'a kar yeniden yağacak mı?', 'Hava daha da soğuyacak mı?' sorularının cevaplarını merak ediyor.
Hava sıcaklıkları 3-4 derece birden düşünce akıllara hemen 'İstanbul'a kar yeniden yağacak mı?', 'İstanbul'a kış geri mi gelecek?' sorusu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgeler ve iller için son dakika uyarısı geldi.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SON DAKİKA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların ise Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA'DA SİS
Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. O günlerde trafiğe çıkacak olan sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.