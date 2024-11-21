İstanbul, Ankara, İzmir: Metroda Koltukların Yan Yana Olmasının Nedeni Bakın Neymiş

Uzun ve yan yana dizilmiş koltuklar, daha fazla yolcunun ayakta seyahat etmesine olanak tanır. Bu sayede, özellikle yoğun saatlerde daha fazla kişiye hizmet verilebilir.

Yolcular, uzun koltukların yanından kolayca geçerek istenen kapıya ulaşabilir ve daha hızlı bir şekilde inip binebilirler. Bu durum, hem yolcuların hem de sistemin genel verimliliğini artırır.