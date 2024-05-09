İştahlı şekilde kahvaltı yapan iki yaşlı adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
İştahlı şekilde kahvaltı yapan iki yaşlı adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım 3 farkı siz kaç saniyede görebileceksiniz?
Bulmacalar, zihin gelişimini destekleyen aynı zamanda kişinin pratik düşünebilme yetisini geliştiren unsurlardan bir tanesidir.
Son dönemlerde bilhassa fark bulmacalarına olan ilgi bir hayli artış gösterirken, fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.
İştahlı şekilde kahvaltısını yapan iki yaşlı adam arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.
Bakalım bu 3 farkı siz kaç saniyede görebileceksiniz?
İştahlı şekilde kahvaltısını yapan iki yaşlı adam arasındaki 3 farkı şu şekilde sıralayabiliriz;
İlk fark şüphesiz yaşlı adamın ağzında bulunuyorken ikinci fark ise yaşlı adamın saçında bulunuyor.
Üçüncü yani son fark ise adamın ceketinin düğmelerinde bulunuyor. Tüm bu 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu olurken göremeyenler üzülmesin biraz daha antrenman ile pratik yapabilirsiniz.