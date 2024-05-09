İştahlı şekilde kahvaltı yapan iki yaşlı adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Bulmacalar, zihin gelişimini destekleyen aynı zamanda kişinin pratik düşünebilme yetisini geliştiren unsurlardan bir tanesidir.

Son dönemlerde bilhassa fark bulmacalarına olan ilgi bir hayli artış gösterirken, fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.

İştahlı şekilde kahvaltısını yapan iki yaşlı adam arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Bakalım bu 3 farkı siz kaç saniyede görebileceksiniz?