Ispanağı Böyle Pişirince Faydası 2 Katına Çıkıyor: Meğer Yıllarca Yanlış Yapmışız
Yeşil yapraklıların kraliçesi ıspanak, sadece sofralarımıza renk katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça değerli bir besindir. Ancak ıspanağı pişirme yöntemi de besin değeri açısından oldukça önemlidir. Şefler, ıspanağın faydasını 2 katına çıkartacak pişirme yöntemini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmezi ıspanak, sadece sofralarımıza renk katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça değerli bir besindir. Yeşil yapraklıların kraliçesi ıspanak, içerdiği demir, kalsiyum, A ve C vitaminleri ve antioksidanlarla vücudumuzu güçlendirir. Ancak ıspanağı pişirme yöntemi de besin değeri açısından oldukça önemlidir. Bu değerli sebzenin lezzetini ve faydasını soteleme yöntemiyle 2 katına çıkartabilirsiniz.
NEDEN SOTELEME YÖNTEMİ?
Soteleme yöntemi, ıspanağın hem lezzetini korumasını sağlar hem de besin değerini en üst düzeyde tutar. Kısa sürede ve yüksek ısıda az yağ ile pişirilen ıspanak, hem çıtır çıtır hem de sulu bir yapıya sahip olur. Ayrıca, soteleme işlemi sırasında ıspanağın doğal yeşili korunur ve yemeğe görsel bir şölen sunar.
Sote Ispanak Tarifi
Malzemeler:
1 kg taze ıspanak
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)
Tavuk suyu veya et suyu (tercihen ev yapımı)
Yapılışı:
Ispanakları yıkayıp süzün. Soğanı ve sarımsağı doğrayın.
Büyük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Sarımsağı ekleyip hafifçe kavurduktan sonra ıspanakları ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak ıspanakların suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı olarak taze nane veya dereotu da ekleyebilirsiniz.
Son Dokunuş: Pişirme işleminin son aşamasında sıcak tavuk suyu veya et suyunu ekleyerek yemeğin lezzetini artırabilirsiniz.