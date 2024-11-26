Ispanağı Böyle Pişirince Faydası 2 Katına Çıkıyor: Meğer Yıllarca Yanlış Yapmışız

NEDEN SOTELEME YÖNTEMİ?

Soteleme yöntemi, ıspanağın hem lezzetini korumasını sağlar hem de besin değerini en üst düzeyde tutar. Kısa sürede ve yüksek ısıda az yağ ile pişirilen ıspanak, hem çıtır çıtır hem de sulu bir yapıya sahip olur. Ayrıca, soteleme işlemi sırasında ıspanağın doğal yeşili korunur ve yemeğe görsel bir şölen sunar.