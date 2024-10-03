İranlı Kahinden Korkutan Türkiye Kehaneti: Eyvah İnşallah Gerçekleşmez
Bir İranlı kâhinin Türkiye'ye yönelik öngörüleri tartışma yarattı. Kahine göre, ülkede açlık ve yoksulluk giderek artacak, bu da toplumsal huzursuzlukların yükselmesine yol açacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihte Nostradamus gibi ünlü kâhinlerin tahminleri zaman zaman ilgi çekmiş olsa da, medyumların geleceği görebilme yeteneklerine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bununla birlikte, İranlı kâhinin Türkiye için yaptığı tahminler dikkat çekici.
Kâhinin öngörüsüne göre, Türkiye'de açlık ve yoksulluk giderek derinleşecek. COVID-19 salgını sonrası ekonomik krizin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin devam edeceği ve temel gıda maddelerine erişimin zorlaşacağı iddia ediliyor. Bu durumun, halkın yaşam koşullarını olumsuz yönde etkileyeceği ve protestoların artmasına neden olacağı belirtildi.
Bir diğer öngörü, Türkiye’de orta sınıfın giderek zayıflayacağı ve yok olma sürecine gireceği yönünde. Kâhine göre, ekonomik kriz ve belirsizlikler orta sınıfın alım gücünü ciddi şekilde azaltacak ve bu da toplumsal dengeleri bozacak.
Kâhin, ekonomik sıkıntılar nedeniyle işsizlik oranlarının artacağını ve yoksulluk seviyesinin hızla yükseleceğini öne sürdü. Bu durumun toplumda eşitsizlikleri daha da derinleştireceği ve sosyal gerilimlerin artacağını ifade etti.
Kâhinlerin bu tür öngörüleri genellikle inanç ve kişisel tercihlere dayansa da, bu tahminlerin toplumsal tartışmalara konu olması her zaman mümkün.