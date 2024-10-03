İranlı Kahinden Korkutan Türkiye Kehaneti: Eyvah İnşallah Gerçekleşmez

Tarihte Nostradamus gibi ünlü kâhinlerin tahminleri zaman zaman ilgi çekmiş olsa da, medyumların geleceği görebilme yeteneklerine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bununla birlikte, İranlı kâhinin Türkiye için yaptığı tahminler dikkat çekici.

Kâhinin öngörüsüne göre, Türkiye'de açlık ve yoksulluk giderek derinleşecek. COVID-19 salgını sonrası ekonomik krizin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin devam edeceği ve temel gıda maddelerine erişimin zorlaşacağı iddia ediliyor. Bu durumun, halkın yaşam koşullarını olumsuz yönde etkileyeceği ve protestoların artmasına neden olacağı belirtildi.