iPhone'da Gizli Tuş Ortaya Çıktı: Kimse Farkında Değil Ama Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Apple'ın iOS işletim sistemine eklediği Arka Tık (Back Tab) özelliği, iPhone'unuzun arkasındaki hassas sensörleri kullanarak belirli hareketlere yanıt vermesini sağlıyor. Bu sayede, telefonunuzu daha hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

iPhone'unuzun sunduğu bu gizli özelliği keşfederek, telefonunuzu daha verimli kullanabilirsiniz. Arka Tık ile günlük işlerinizi kolaylaştırırken, aynı zamanda teknoloji dünyasının sunduğu yeniliklerden de yararlanmış olursunuz.