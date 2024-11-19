iPhone'da Gizli Tuş Ortaya Çıktı: Kimse Farkında Değil Ama Bakın Ne İşe Yarıyormuş
iPhone'unuzun sunduğu sayısız özelliğin arasında, pek çok kullanıcının gözünden kaçan bir detay var: Arka Tık özelliği (Back Tab). Bu gizli özellik, telefonunuzun arkasına basit bir dokunuşla birçok işlemi gerçekleştirmenizi sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Apple'ın iOS işletim sistemine eklediği Arka Tık (Back Tab) özelliği, iPhone'unuzun arkasındaki hassas sensörleri kullanarak belirli hareketlere yanıt vermesini sağlıyor. Bu sayede, telefonunuzu daha hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
iPhone'unuzun sunduğu bu gizli özelliği keşfederek, telefonunuzu daha verimli kullanabilirsiniz. Arka Tık ile günlük işlerinizi kolaylaştırırken, aynı zamanda teknoloji dünyasının sunduğu yeniliklerden de yararlanmış olursunuz.
GİZLİ TUŞ NE İŞE YARAR?
Anlık bir anı ölümsüzleştirmek istediğinizde, telefonunuzun arkasına iki veya üç kez dokunmanız yeterli.
Bir anı kaçırmak istemiyorsanız, arka dokunuşla kameranızı anında hazır hale getirebilirsiniz.
Müzik dinlerken veya video izlerken ses seviyesini kolayca ayarlayabilirsiniz.
Telefonunuzu anında kilitlemek için arka dokunuş özelliğini kullanabilirsiniz.
ARKA TIK ÖZELLİĞİ NASIL AKTİF EDİLİR?
Ayarlar uygulamasına gidin.
Erişilebilirlik seçeneğine dokunun.
Dokunma bölümüne girin.
Arka Tık seçeneğini seçin.
Çift Dokunma veya Üç Kez Dokunma için yapmak istediğiniz işlemi atayın.