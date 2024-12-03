iPhone, Samsung, Huawei Değil: En Güçlü Telefon Bakın Hangisiymiş
Kasım ayında telefonların performans testleri değerlendirildi. Yapılan araştırma sonucunda en iyi performans gösteren akıllı telefonlar belli oldu. Listeye iPhone, Samsung, Huawei giremedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı telefon dünyasının nabzını tutan AnTuTu, Kasım ayının en performanslı 10 akıllı telefonunu açıkladı. Sonuçlar, Çinli üreticilerin üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kasım ayında yapılan testlerde, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ve MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400, performans sıralamasında zirvede yer aldı. Bu iki işlemciye sahip telefonlar, rakiplerini geride bırakarak kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunuyor.
Listede ilk sırada yer alan ROG 9 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisi sayesinde en yüksek puanı elde etti. Oyuncular için özel olarak tasarlanan bu telefon, yüksek performansı ve gelişmiş soğutma sistemiyle dikkat çekiyor.
Listede ilk 10 sırayı neredeyse tamamen Çinli markalar işgal etti. Özellikle Vivo, OPPO ve iQOO gibi markalar, amiral gemisi modelleriyle dikkat çekici sonuçlar elde etti. Bu durum, Çinli üreticilerin son yıllarda yaptığı büyük yatırımların meyvelerini verdiğini gösteriyor.
KASIM AYININ EN GÜÇLÜ TELEFONLARI
ROG 9 Pro (Snapdragon 8 Elite)
Vivo X200 Pro (Dimensity 9400)
OPPO Find X8 Pro (Dimensity 9400)
iQOO 13
OnePlus 13
OPPO Find X8
Vivo X200
Honor Magic 7 Pro
Honor Magic 7
Redmi K80 Pro