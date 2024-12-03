iPhone, Samsung, Huawei Değil: En Güçlü Telefon Bakın Hangisiymiş

Kasım ayında telefonların performans testleri değerlendirildi. Yapılan araştırma sonucunda en iyi performans gösteren akıllı telefonlar belli oldu. Listeye iPhone, Samsung, Huawei giremedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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iPhone, Samsung, Huawei Değil: En Güçlü Telefon Bakın Hangisiymiş - Resim: 1

Akıllı telefon dünyasının nabzını tutan AnTuTu, Kasım ayının en performanslı 10 akıllı telefonunu açıkladı. Sonuçlar, Çinli üreticilerin üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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iPhone, Samsung, Huawei Değil: En Güçlü Telefon Bakın Hangisiymiş - Resim: 2

Kasım ayında yapılan testlerde, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ve MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400, performans sıralamasında zirvede yer aldı. Bu iki işlemciye sahip telefonlar, rakiplerini geride bırakarak kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunuyor.

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iPhone, Samsung, Huawei Değil: En Güçlü Telefon Bakın Hangisiymiş - Resim: 3

Listede ilk sırada yer alan ROG 9 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisi sayesinde en yüksek puanı elde etti. Oyuncular için özel olarak tasarlanan bu telefon, yüksek performansı ve gelişmiş soğutma sistemiyle dikkat çekiyor.

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iPhone, Samsung, Huawei Değil: En Güçlü Telefon Bakın Hangisiymiş - Resim: 4

Listede ilk 10 sırayı neredeyse tamamen Çinli markalar işgal etti. Özellikle Vivo, OPPO ve iQOO gibi markalar, amiral gemisi modelleriyle dikkat çekici sonuçlar elde etti. Bu durum, Çinli üreticilerin son yıllarda yaptığı büyük yatırımların meyvelerini verdiğini gösteriyor.

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iPhone, Samsung, Huawei Değil: En Güçlü Telefon Bakın Hangisiymiş - Resim: 5

KASIM AYININ EN GÜÇLÜ TELEFONLARI

ROG 9 Pro (Snapdragon 8 Elite)

Vivo X200 Pro (Dimensity 9400)

OPPO Find X8 Pro (Dimensity 9400)

iQOO 13

OnePlus 13

OPPO Find X8

Vivo X200

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Redmi K80 Pro

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