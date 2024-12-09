İntihar Bitkisi Olarak Biliniyor: Zehri 20 Yıl Vücuttan Çıkmıyor, Ağaca Dokunan Canına Kıyıyor
Dünyanın en acı veren bitkisi olarak bilinen Gympie-gympie'ye, dokunmak adeta cehennem ateşine dokunmak gibi... Acı o kadar şiddetli ki, bazı insanlar intihar etmek isteyecek kadar büyük çaresizlik yaşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya'ya özgü olan Gympie-gympie ağacı, o kadar güçlü bir zehre sahip ki, "intihar bitkisi" olarak anılıyor. Bitkinin yapraklarına veya gövdesine dokunan kişiler, dayanılmaz bir acı çekiyor. Bu acı, yanma, batma ve kaşıntı gibi farklı hislerle birlikte yaşanıyor. Acı o kadar şiddetli ki, bazı insanlar intihar etmek isteyecek kadar büyük bir çaresizlik yaşıyor.
20 YIL VÜCUTTAN ÇIKMIYOR
Bitkinin zehri o kadar güçlü ki, etkisi yıllarca sürebiliyor. Yapılan araştırmalar, zehir kalıntılarının 20 yıla kadar vücutta kalabileceğini gösteriyor. Bu da bitkinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
Gympie-gympie'nin tehlikesi sadece dokunmakla sınırlı değil. Bitkinin yakınında bulunmak bile tehlikeli olabilir. Hava akımlarıyla taşınan zehirli parçacıklar, cilde temas ettiğinde aynı acı verici reaksiyonları tetikleyebiliyor.
Avustralya'da ormanlarda çalışan işçiler, bu bitkinin tehlikesinin farkında oldukları için özel koruyucu kıyafetler giyiyorlar. Böylece, bu ölümcül bitkinin potansiyel tehlikesine karşı kendilerini koruyorlar.