İntihar Bitkisi Olarak Biliniyor: Zehri 20 Yıl Vücuttan Çıkmıyor, Ağaca Dokunan Canına Kıyıyor

Avustralya'ya özgü olan Gympie-gympie ağacı, o kadar güçlü bir zehre sahip ki, "intihar bitkisi" olarak anılıyor. Bitkinin yapraklarına veya gövdesine dokunan kişiler, dayanılmaz bir acı çekiyor. Bu acı, yanma, batma ve kaşıntı gibi farklı hislerle birlikte yaşanıyor. Acı o kadar şiddetli ki, bazı insanlar intihar etmek isteyecek kadar büyük bir çaresizlik yaşıyor.